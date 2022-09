V České republice funguje řada služeb, které lidem s těmito obtížemi pomáhají situaci zvládat. Tyto služby zpravidla poskytují pomoc s léčbou, odborné poradenství a prevenci v této oblasti. Můžeme zmínit třeba kontaktní centra, adiktologické ambulance a další různé specializované ambulantní služby. Možností, jakou cestou se vydat, je více.

Co když se takový člověk rozhodne situaci zkusit řešit sám?

Ve chvíli, kdy se takový člověk rozhodne opustit život s drogou, mít situaci více pod kontrolou nebo uskutečnit jakoukoli jinou pozitivní změnu, a zároveň nevyhledat odbornou pomoc, může být významnou složkou podpory určitě rodina, přátelé, blízcí. Tito lidé mohou vytvářet určitou podpůrnou síť, která je významná ve složitých chvílích spojených se strachem, nejistotou, a obavami, které se na cestě ke změně objevují. Významnou roli hrají partnerské vztahy, zvláště pokud se jedná o vztah, který je postaven na vzájemné důvěře, respektu a komunikaci. Mohou to být třeba ale i kolegové v práci, sousedé nebo další lidé, kterých se situace nějakým způsobem dotýká a není jim lhostejná.

Jak konkrétně mohou tito lidé pomoci?

Ono někdy jen stačí, když vím, že tu pro mě někdo je. Někdo, kdo mě případně může chytnout za ruku, nabídne přijetí a dokáže naslouchat. Blízká osoba navíc může více rozumět tomu, jak a proč se dotyčný chová. Může vnímat rizikové momenty, může se také orientovat v tom, co k rizikovému jednání v souvislosti s užíváním drog jedince přispívá a co naopak pomáhá. Společně pak o tom mohou mluvit a zajímat se o to, co se s ním děje. Důležité je dát prostor naději, která ve změně hraje významnou roli a říct si, že i takový problém může být řešitelný.

Co když se na tento způsob pomoci rodina, nebo jiná blízká osoba necítí?

Dotyčného mohou nasměrovat k někomu, kdo se problematikou zabývá. Jak jsem zmínil, existuje mnoho služeb, které mohou nabídnout pomoc při řešení této situace. Řada z těchto služeb navíc počítá s tím, že dokázat přestat s dlouhodobým užíváním drog často vyžaduje i přítomnost druhých. Ke zmírnění obav z neznámé situace a neznámého prostředí mohou zkusit dotyčnému nabídnout svou přítomnost v poradně.

Tito lidé tedy mohou společně přijít i k vám do adiktologické ambulance?

Ano. Sami si uvědomujeme, že člověk často potřebuje víc než jen jednosměrnou podporu v podobě sociálních, zdravotních nebo jiných služeb. Potřebuje vztahy založené na vzájemnosti a naší snahou je i to, aby v procesu byli zapojeni také lidé, kterých se problém dotýká a chtějí přispět k jeho řešení. K tomu nabízíme bezpečný prostor, kde můžeme společně hledat cestu k porozumění celé situaci a jejímu úspěšnému zvládnutí.

Adiktologická ambulance



- Sídlo: U Větrníku 17 v Jihlavě



- Provozní doba:

úterý 12.00 – 18.00

středa 7.00 – 12.00

čtvrtek 8.00 – 16.00

- Telefon: 731 771 984

e-mail: adiktologicka.poradna@jihlava.charita.cz