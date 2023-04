Starostku Kateřinu Pauzarovou celá věc mrzí. Objízdnou trasu zná, chybí jí ale důležité informace o upravených jízdních řádech. „Od začátku měsíce to může být zavřené a my stále nevíme, jak budou autobusy jezdit,“ povzdechla si ve čtvrtek 30. března po poledni. „Taková informace by měla být vydaná měsíc před tím, než vstoupí v platnost, aby se podle toho mohli lidé zařídit v práci. Do školy v Puklicích budou jezdit děti se zpožděním, to také budeme muset řešit na poslední chvíli,“ dodala starostka.