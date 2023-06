Plány na vysokorychlostní trať přes Vysočinu přijíždí do Jihlavy představit zástupci Správy železnic. Slibují zveřejnit přínosy vysokorychlostní železnice pro krajské město a region, průběh přípravy a celý projekt.

Vizualizace CDT Jihlava. | Foto: Město Jihlava

V pátek 9. června bude pro veřejnost k dispozici informační stánek od 9 do 11 hodin u hlavního nádraží v Jihlavě a následně od 14 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Poté od 16 do 18 hodin se v Gotickém sále v hlavní budově jihlavské radnice na Masarykově náměstí uskuteční prezentaci projektu a diskuse.

Trasu budoucí vysokorychlostní trati zkoumají na Vysočině odborníci

„Hlavním cílem setkání je poskytnout občanům dostatek informací o vysokorychlostní trati, a to hlavně u úseků, které povedou přes Vysočinu. Vše uvidí na názorných mapových podkladech, například kudy budoucí trasa povede a jak bude vypadat. Prezentace také objasní vlivy projektu na město a okolí,“ uvedl Jan Charvát ze Správy železnic s tím, že v Jihlavě je v plánu stavba nového terminálu VRT v Pávově, vlaky by však měly zároveň zajíždět i do centra města na Centrální dopravní terminál (CDT).

Setkání se zúčastní také ministr dopravy Martin Kupka, primátor Jihlavy Petr Ryška a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.