Kvůli koronaviru musí HC Dukla Jihlava řešit desetimilionovou ztrátu. Zhruba čtyři miliony ztratila na vstupném kvůli zavřenému stadionu, další výpadek příjmů je kvůli nemožnosti pronajímat ledovou plochu. Jen náklady na energie jsou totiž kolem tří set tisíc měsíčně.

Po pomoci města a úsporných opatřeních stále v kase chybělo pět milionů. Dva dostal klub od státu a další tři by měly půl na půl dát město a hráči spolu s realizačním týmem. „Ti kluci nemají vysoké platy. Nechci zacházet do podrobností, ale je to méně než průměrný plat,“ přiblížil náměstek primátorky pro oblast sportu Petr Ryška s tím, že se hráčům v rámci úspor plat už dříve o něco snížil.

Co se peněz od města týká, zastupitelstvo nakonec rozhodlo, že nepůjde o dar, ale o příplatek do vlastního kapitálu. Zvýší se tak hodnota klubu. Ve hře byla i možnost půjčky, ta s sebou ale nesla řadu otazníků a tak neprošla.

I když letos město pošle Dukle o milion více než loni, na vlastní činnost má klub méně peněz. „Drtivá většina z peněz, co město dává, je na provoz stadionu. Hráče platí spíše partneři klubu,“ vysvětlil Ryška. I když klub letos obdržel od magistrátu osmnáct milionů, provoz stadionu stojí ještě o čtyři miliony více.

Rozpustit led přitom nemá během koronavirových opatření smysl. Ani kdyby na něj A-tým nějaký čas nesměl. „Vyplatí se to při pauze delší než tři týdny,“ uvedl Ryška. Na hlavní ploše jsou komplikace s reklamami partnerů, u zimáčku zase při rozpuštění ledu zatéká do podzemních garáží.