K lokalitě, kde má centrum vyrůst, však vede krajská silnice, kterou by bylo nutné pro pravidelný provoz sto čtyřiceti až sto šedesáti kamionů denně rozšířit. Kamiony jezdící do centra a z něj by sice neměly do městyse vůbec zajíždět, ale když se něco stane na dálnici, nebudou mít jinou možnost. V takové situaci je prý už nyní ve Větrném Jeníkově takový provoz, že místní ani nepřejdou silnici.

Zástupci řetězce ale městysi navrhli, aby zakázali vjezd vozidlům nad dvanáct tun – do logistického centra menší jezdit nebudou. A jelikož jsou všechny kamiony vybaveny GPS, dá se to dobře hlídat.

Městys za sebou má nepříjemnou zkušenost s výstavbou bioplynové stanice. Tehdy si radnice nekladla žádné podmínky. Je poučená, v případě logistického centra už bude požadovat ochranné valy a hlučný provoz jen v určitou dobu, což následně prověří hlukové studie.

Penny Market dřív usiloval o lokalitu u Velkého Beranova, tam lidé dvakrát v referendu rozhodli, že nemají zájem. Řetězec tak nabízí zhruba sto šedesát stabilních pracovních míst s nadprůměrným příjmem jinde. Dále nabídka zahrnuje půl milionu ročně do obecní kasy díky výnosu z daně z nemovitosti, silnější pozici obce při jednání se státní správou a podporu spolků. O osmi milionech, které obchodní řetězec loni nabízel Velkému Beranovu, nyní ale zatím není řeč. „Obec ze zákona nemůže za Penny Marketem přijít a říct, že to povolí za osm milionů korun. A je to dobře, jinak by obec byla úplatná,“ vysvětlila Lisová.

Rozum nad penězi

Místní se po oznámení zájmu Penny Marketu na sociálních sítích shodovali, že o logistické centrum blízko městyse nemají zájem. Lukáš Drahovzal dal jasně najevo, že nechce, aby do skladu za městysem jezdily kamiony tam a zpět a za prací tam přišli zahraniční pracovníci. „Doufám, že i tady bude převažovat rozum nad penězi,“ uvedl Drahovzal.

Podle vedení městyse je normální, že se ozývají spíše odpůrci záměru. Ve Větrném Jeníkově jsou jistě i takoví, kteří výstavbu uvítají. Stejně tak to bylo ve Velkém Beranově. „Já jsem pro, do důchodu mám daleko. Automobilka může skončit, ale potraviny budou lidi potřebovat pořád,“ uvedla během loňského referenda jedna z voliček, která si nepřála uvést své jméno.

Jedním z prvních úkolů pro nové zastupitelstvo bude rozhodnout, jestli nabídku Penny Marketu odmítnou, nebo se jí budou dále věnovat. I tak ale vedení městyse nepředpokládá, že by se výstavba stihla za právě začínající volební období.

Další lokality

Z logistického centra má být zásobováno šedesát až osmdesát prodejen, každý kamion přitom obslouží dvě až tři z nich. Zástupci řetězce hledají lokalitu podél dálnice od Humpolce po Velkou Bíteš. „Nyní máme čtyři velká logistická centra, nejbližší sklad je nyní pro Vysočinu v Lipníku nad Bečvou nebo v Radonicích u Prahy. Výsledkem by tedy bylo výrazné snížení přepravních vzdáleností, zrychlení zásobování čerstvými potravinami a tím pádem i snížení celkově produkovaných emisí,“ vysvětlil mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Jak Deník zjistil, zájem byl i o katastr Jamného. „My jako obec žádný pozemek v zamýšlené lokalitě nemáme a bude to o tom, jak se Penny Market domluví s majiteli pozemků,“ řekl v zimě starosta Ľuboš Varhaník. „Lokalit máme vytipovaných více a jednáme s několika obcemi,“ reagoval Tomáš Kubík na dotaz Deníku. Podobné sklady má u Stránecké Zhoře konkurenční Lidl.