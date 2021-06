O překvapení se postaraly členky stonařovského Sokola, bonbony i lízátka zůstaly na stromech přes noc a dopoledne se pak místo u dřevěné sochy sedláka stalo cílem procházek dětí ze školky. Po školní výuce tam přišly i starší děti. Nutno podotknout, že byly vzorné – každý si vzal jednu sladkost, aby zbylo i na ostatní.

Přesto byly ráno stromky radši pod dozorem. „Jedna paní učitelka ráno hlídala, aby to velké děti, co šly do školy, těm menším neoškubaly,“ smál se starosta Ivan Šulc, který podobnou aktivitu uvítal. „Děti to během koronavirového období také neměly jednoduché, byly zavřené doma,“ připomněl.

Ozdobené stromy mohli z aut vidět i řidiči projíždějící mezi Jihlavou a Znojmem. Místo se líbilo i stonařovským. „Je to hezké, příjemné. Paní učitelky s maminkami dětí to včera připravovali celé odpoledne," ocenil Ivo Toth, který se také přišel podívat na dětskou radost.