/FOTO, VIDEO/ Centrum Polné se stalo ve čtvrtek 15. června dopoledne rájem pro milovníky historických vozů. Více než stovka aut s rokem výroby 1939 nebo starším v rámci závodu 1000 mil českoslovensých městem nejen projela, ale také zastavila. Řada z posádek nabídla i pohled pod kapotou.

Jednou z nich byla dvojice Jiří Zítek a Jiří Šlesinger, během minuty vymontovali a zpět namontovali svíčky u vodu Aero 30 roadster z roku 1934. „To byla jen běžná údržba, podívali jsme se na vzdálenost elektrod u svíček, což se u dnešního automobilu takhle rychle nepodíváte,“ vysvětlil navigátor Jiří Šlesinger. Posádku loni ještě před Polnou zastavila technická závada, letos se jim dařilo lépe.

Motoristický svátek v podobě soutěže historických vozidel 1000 mil Českolovenských si nenechaly ujít desítky přihlížejících. Byli mezi nimi muži i ženy, důchodci i děti. Hned naproti startu seděla skupinka z polenské mateřské školy, jedna posádka jim dala bonbony. „Chodíme sem každoročně, teď půjdeme s dětmi ještě na nanuka,“ sdělila ředitelka školky Marcela Klímová. „Je to moc hezká akce, potom si to ve školce kreslíme, vyprávíme si o ní, stavíme silnice a auta,“ dodala.

Moderování se ujal starosta Polné Jindřich Skočdopole. Ke každému autu měl připravené krátké přestavení, posádky také dostávaly kromě pití i polenský mrkvanec. Poté, co historické klenoty dorazily do města, čekaly na svůj čas startu. Po projetí startovní bránou objely Husovo náměstí a pokračovaly směrem na Slovensko. „Někteří účastníci zastaví před radnicí, aby si mohli dospělí a děti auta prohlédnout, je to pěkné dopoledne,“ pochvaloval si atmoféru Skočdopole.