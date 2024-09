Na Vysočině stejně jako ve zbytku republiky hrozí silné deště a vítr. V návaznosti na dešťové srážky se dá očekávat, že budou v následujících dnech dosaženy všechny tři stupně povodňové aktivity. Na možnou hrozbu kromě hasičů reagují i správci vodních nádrží, kteří začali vodu odpouštět.

Již před vydáním výstrahy začalo Povodí Moravy uvolňovat prostory ve vodních nádržích tak, aby byly připravené zachytit povodňové průtoky. „Ve vodní nádrži Vír je zvýšený odtok na patnáct metrů krychlový za vteřinu,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že za sekundu se odpustí patnáct tisíc litrů vody. Během dne pak bude navýšen odtok na šestnáct metrů krychlový za sekundu.

Nádrže pojmou velké množství vody. „Vyprázdněný prostor Víru je nějakých devatenáct milionů metrů krychlových. Co se týče Vranova, tam je to více než třicet pět milionů metrů krychlových, takže jsou to strategická protipovodňová opatření. Zásobní prostory jsou prázdné na všech nádržích,“ uvedl Chmelař.

V těchto dnech nádrže vypouští mnohem více vody, než je zvykem. „V tomto období z Vranova normálně pouštíme pouze tři metry krychlové za vteřinu, z Víru za sekundu dva metry krychlové,“ upřesnil běžný stav Chmelař s tím, že z Vranova nyní odtéká o sedmatřicet metrů krychlový za sekundu více.

Čísla v tuto chvíli nejsou konečná. „Ve vodní nádrži Vranov budeme průtok nadále navyšovat, v současnosti vypouštíme čtyřicet metrů krychlový za vteřinu. Předpokládám, že během dnešního dne navýšíme na Vranově ještě na sedmdesát metrů krychlový,“ vysvětlil.

Manipulace na vodních nádržích probíhají operativně dle zpřesněných informací meteorologů a dle aktuální situace. „Situaci nonstop sledují a vyhodnocují pracovníci vodohospodářského dispečinku, obsluha vodních děl a další pracovníci Povodí Moravy přímo v terénu. V pohotovosti je mechanizace, její obsluha i vodohospodářští dělníci, probíhají kontroly rizikových míst na vodních tocích,“ popsal postupy Chmelař.

Přestože Mohelno ani Dalešice nejsou nádrže, které by měly výrazný protipovodňový účinek, voda z nich také odtéká. „Z Mohelna se aktuálně pouští šest metrů krychlových za vteřinu a předpokládám, že v Dalešicích to bude to stejné,“ upřesnil Chmelař.

I když v tuto chvíli srážky nad územím povodí Moravy jsou, zatím žádné nebezpečí nehrozí. „V současnosti není nikde dosažený stupeň povodňové aktivity,“ sdělil Chmelař.

Také na vodní nádrži Švihov na Želivce pracovníci vodu odpouští také. „Odpouštíme Želivku, tam je nějaký prostor,“ uvedla Eva Pytlová z dispečinku povodí Vltavy. „V tuto chvíli odpouštíme mezi šesti až sedmi kubíky za vteřinu. Děláme si tam nějaké místo, až ty přítoky začnou stoupat,“ dodala.

Zda půjde o tisíciletou vodu však není možné v tuto chvíli zhodnotit. „My nejsme meteorologové, zhodnotit, jakou ta povodeň má sílu, můžeme až po té povodni, v tuhle chvíli vycházíme pouze z dat, které máme k dispozici, aniž bychom je hlouběji hodnotili,“ dodal Chmelař.

Přestože kraj podstupuje různá opatření, doporučuje lidem sledovat situaci a připravit si na případná nařízení. „Je třeba preventivně věnovat velkou pozornost zabezpečení majetků a ideálně sledovat povodňové zpravodajství. Žádáme občany, aby nepodceňovali varování meteorologů a tam, kde se dají mimořádné události s ohledem na lokaci toků předpokládat, počítali s možnými opatřeními,“ upozornilo tiskové oddělení Kraje Vysočina.