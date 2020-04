Přeprogramovat všechny semafory ve městě na bezdotykový režim je podle radního pro dopravu Jaroslava Vymazala (ODS) prakticky nemožné z technického hlediska. Semafory v Jihlavě totiž většinou dovedou reagovat na hustotu provozu i požadavky chodců, navíc preferují MHD.

„Přeprogramování systému by vedlo k narušení plynulého provozu a jen těžko by se vracelo do současného režimu,“ vysvětlil Vymazal.

Lidé se tak musí chránit. Služby města Jihlavy radí dotýkat se tlačítka jen zakrytou částí těla, stačí použít rukavice. Kdo to zvládne, může použít loket, rameno nebo koleno, dodává jihlavská radnice.

Lidé ale rozhodně nesmí používat boty nebo snad nos zakrytý rouškou. V Jihlavě je pětadvacet přechodů se semafory, které se řídí tlačítky. Celkem je to tedy více než stovka tlačítek