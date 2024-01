Základní škola je stará přes padesát let a vyžaduje komplexní rekonstrukci. Ta by mohla začít v roce 2026.

Opravy se budou týkat prvního i druhého stupně, kuchyně s jídelnou, dvou pater nad nimi a také tělocvičny. „Kromě elektriky bychom se chtěli podívat na vytápění, stojí nás hodně peněz,“ řekl starosta Vladislav Hynk s tím, že je ve hře i možnost přístavby kotelny.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Vše vyjde na sto šedesát milionů korun a taková akce se nedá udělat za dva měsíce letních prázdnin. „Nedisponujeme kapacitami, kam bychom mohli žáky přesunout a tak bude potřeba najít nejvhodnější způsob, jak třídy opravovat za provozu školy,“ prozradil Hynk.

Pozornost bude upřená také na akustiku v tělocvičně, ta si možná vyžádá kompletní výměnu střechy. Dále chce město opravit dílny DDM v Barvířské ulici. S investicí za milion pomůže půlmilionová dotace.

Čtyři nové třídy pro školku

Radnice se také připravuje na vyšší počet dětí.

Aktuálně se totiž kolauduje bytový dům se zhruba padesáti byty, další šedesátka bytů vznikne v areálu bývalého Krasu. „Myslíme do budoucnosti, aby nás nárůst dětí nenachytal nepřipravené,“ glosoval situaci starosta, který očekává, že nové byty přilákají do města zejména mladé rodiny.

Bude v Telči supermarket Lidl? Firma hledá vhodné pozemky

Záměr vzniku čtyř tříd mateřské školy se ukázal jako reálný a nyní se řeší uspořádání. „Hledáme venkovní vzhled, jak to poskládat, aby to bylo provozně nejjednodušší, třeba aby se z kuchyně nechodilo venkem. Máme řešení, ale ještě nemáme finální dokumentaci,“ uvedl Hynk.

Parkovací místa u centra i na sídlištích

V Třešti budou vznikat také nová parkovací místa. Ještě letos město vybuduje šest nových míst u polikliniky, podaří se je získat díky úpravám plochy. Dalších čtyřicet plus dvacet nových parkovacích míst budou mít od příštího roku na sídlišti v Barvířské a Nerudově ulici a v neposlední řadě starosta plánuje také vybudování záchytného parkoviště v Selské ulici za radnicí, to pojme šestadvacet aut plus čtyři autobusy.

Záchytné parkoviště se v Třešti osvědčilo. Město chystá další, v centru

Plocha kousek od centra nyní připomíná spíše staveniště, je to nevzhledná blátivá plocha. Stávají tam nákladní auta, místo dříve nedávno sloužilo i pro skladování stavebního materiálu.

„Kdo by tam teď šel se spíš zhrozí, jsou to pozemky pro ostudu a jsou přitom v centru města,“ okomentoval lokalitu Hynk. Třešť vyjde vybudování parkovacích míst na téměř třiadvacet milionů, více než osmnáct milionů však pokryje dotace.

Desítky parkovacích míst pak chce radnice vybudovat v rámci revitalizace sídliště v Barvířské a Nerudově ulici. Konkrétně to bude dvacet míst za kinem a čtyřicet u osmipatrového bytového domu. Vzniknou na úkor trávy, o dotaci bude město usilovat letos v únoru.

Cyklostezka se opět prodlouží

Na své si přijdou i cyklisté, kteří se z pochopitelných důvodů rádi vyhýbají silnicím. „Na rok 2024 počítám s tím, že uděláme cyklostezku z naší místní části Salavic do Kostelce,“ řekl Hynk.

V rozpočtu je pro tento účel 26 milionů korun, zhruba dvaadvacet milionů pokraje dotace. V řádech stovek tisíc se má podílet i Kostelec. Půjde o vybudování tří kilometrů zahrnujících cyklostezku i cyklotrasu, která povede údolím Třešťského potoka nebo podél železnice.

Třeští zřejmě povede první cyklostezka

Zajímavé jsou úvahy do budoucna týkající se pokračování cyklostezky z Kostelce na Jihlavu. V minulosti se už vytyčila trasa podél řeky Jihlavy. „S napojením na Jihlavu počítá přeshraniční projekt z Telče do Dačic, Slavonic a na hranice,“ prozradil Hynk, který se chce sejít s krajským cyklokoordinátorem Petrem Stejskalem a jihlavským primátorem Petrem Ryškou.

Miliony na obnovu lesa

I lesy v okolí Třeště zdevasoval kůrovec a radnice bude do roku 2026 dávat technickým slubám navíc milion korun. Tyto peníze pomohou obnovit lesy, konkrétně půjde o nákup sazenic stromků a vyžínání.

PŘEHLEDNĚ: Chcete ušetřit za MHD v Jihlavě? Nahlédněte do novinek

„Po roce 2026 už by to měli technické služby zvládnout ve své režii, les už bude v takové fázi, že vysazování nebude tak masivní a stromky budou dostatečně velké,“ uvedl starosta s tím, že Třešť má 105 hektarů lesních pozemků.

Mohlo by vás zajímat: Agresora z Polné vězení nemine. K soudu přišel se svěšenou hlavou

Zdroj: Deník/Roman Martínek