Betlém bude denně k vidění na zámku, v kostele svaté Kateřiny, v Schumpeterově domě a v pracovní dni také ve vstupní hale firmy Podzimek a synové. Navíc otevřou své dveře dvě desítky domácností. „Všechny betlémy nebudou otevřené každý den,“ sdělila místostarostka Eva Požárová a doporučila sledovat webovou stránku trestskebetlemy.cz nebo se obrátit na infocentrum.

I pokud ale bude zrovna daná domácnost připravená uvítat hosty, radnice apeluje na vhodné chování. „Návštěvníci by neměli zvonit ráno v sedm nebo večer v deset hodin, a také nechat betlémářům polední pauzu, aby se mohli v klidu najíst,“ vzkázala Požárová. Jinými slovy je nejvhodnější přijít mezi devátou a dvanáctou dopoledne nebo odpoledne do páté, šesté hodiny.

Betlémská cesta po městě může mít kolem osmi kilometrů a i když se dá stihnout za jeden den, starosta to nepovažuje za ideální postup. „Je lepší si betlémskou cestu rozdělit na dva dny. Když se člověk snaží vše stihnout za jeden den, začne to splývat a to není rozumné,“ uvedl Vladislav Hynk.

Větší skupiny by se měly předem hlásit na infocentru. Tam pak dostanou instrukce, jak bude nejlepší postupovat, důležité je rozdělit se na menší skupinky. „Do domácnosti se vejde třeba deset lidí, tak jim na infocentru poradí. Mohou jim sehnat také průvodce,“ sdělila Požárová.

Třebaže mají některé rodiny u betlémů i kasičku, jde o dobrovolné příspěvky, betlémská cesta je bezplatná. Jinak je tomu v třešťské pobočce Muzea Vysočiny, v prvním patře Schumpeterova domu jsou vystavené raritní betlémy a tam se vstupné platí.

Tradice sousedského navštěvování v souvislosti s betlémy má v Třešti tradici dvě stě let. „Řadu let to bylo neoficiální, v zimě se navštěvovali sousedé a známí, předávali si figurky, betlémy tím rozšiřovali. Putování po betlémské cestě je posledních třicet let, to se to stalo oficiální, ale já si pamatuji, že jsem už jako dítě chodila po betlémech v Třešti,“ vzpomíná Požárová a ve stejném duchu hovoří i její kolegyně z radnice.

Na třešťském náměstí také letos bude živý betlém, veřejnost může přijít v jednu odpoledne a ve tři čtvrtě na dvě „Na náměstí se živý betlém vrací po více jak dvaceti letech,“ připomněl starosta.

