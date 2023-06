Havíření je po dvou letech zpět, v Jihlavě si připomínají stříbrnou historii královského města. Vedle havířského průvodu nechybí koncerty, divadlo nebo jarmark.

V Jihlavě oslavili stříbrnou historii královského města, do průvodu se zapojilo více než sto malých havířů. | Video: Deník/Martin Singr

Sobotní program zahájila Městská královská garda výstřelem přesně v deset hodin dopoledne. Pak přišli za zvuku hudby jihlavští konšelé na pódium a primátor Petr Ryška pronesl úvodní řeč. Perkmistra však vyvolat nechtěl. „Domnívám se, že mi to nepřísluší a kdo ví, jestli by mě vůbec poslech. Jihlavský havířský průvod je průvodem dětí a proto bych rád, aby perkmistra vyvolal někdo z nich,“ sdělil.

Mezi diváky začala mávat a křičet rozšafná Anička. Pochopitelně byla vybraná. „Vidím, že jsi již naportovaná, to mnohé usnadní,“ pronesl moderátor, zatímco dívka s mikrofonem přicházela k pódiu a diváci se začali smát.

Mladá slečna následně převzala desky, ze kterých přečetla magickou formuli, kterou po dvou letech a včerejšku přivolala permistra zpět na náměstí. „Ať země pod námi se otevře dokořán a vydá bohatá svědectví minulá. Ať vyjde ten, kdo je čekán a přán. A kdo zůstal malý, ač století plynula,“ řekla a krátce poté přišel slovutný perkmistr Šimon.

Vysoce postavený královský úředník pak promluvil k davům na náměstí. „Vidím, že od dob jihlavské stříbrné slávy urodilo se ve městě velké množství krásných obyvatel, ale vidím zde i dům velice nehezký, který snad nebude mít dlouhého trvání, aby vám na náměstí bylo veseleji,“ prohlásil. Následně z podzemí postupně vyšlo více jak sto malých havířů a zábavnou formou dialogu Aničky a perkmistra byla představěná tehdejší povolání. Děti znázorňovaly havíře denní i noční směny, proutkaře, plaviče rudy, rýžaře, důlní hlídače a řadu dalších řemeslníků. Nechyběli ani měšťané.

Průvod pak zamířil z Masarykova náměstí k Bráně Matky Boží a následně do Smetanových sadů. V ulicích havířský průvod sledovaly stovky lidí. „Zdař Bůh,“ volal Jiří Jech, který přijel z dalšího hornického města, z Příbrami. „Byl jsem se na průvodu podívat už včera večer, dneska znova a půjdu i zítra,“ usmál se. Do krajského města Vysočiny i s rodinou přijel po čtyřech letech opět kvůli Havíření, má ale pestřejší program. „Odpoledne jsme chtěli jít do aquaparku, ale počasí tomu moc nepřeje, vyrazíme do zoo,“ dodal.

Malí havířci

V samém konci průvodu jeli na kárce malí havířci. Jednoho z nejmladších účastníků nesl v nárůčí Martin Sůva a nadšeně mával přihlížejícím. „Super, je to skvělá akce, děti to baví a do budoucna se připojí do průvodu,“ sdělil po společném focení. Jedenáctka malých havířů a kutniček se prý trochu bála postav v nadživotní velikosti, ale to byl jen detail. A že šli ti nejmenší až v samotném závěru průvodu? „To nejlepší nakonec, ne,“ zhodnotil Martin Sůva.

Začaly práce na mostě v Antonínově Dole, zvýší nosnost kvůli dostavbě Dukovan

Nutno dodat, že Milan Kolář ze spolu Jihlavský havířský průvod vypočítal program na minutu přesně – zatažená obloha hrozila deštěm celé dopoledne, pršet však začalo až potom, co se havířci vyfotili nejdříve společně, pak ještě s rodinami či s diváky. A vesměs všichni se ještě stihli dostat do sucha.