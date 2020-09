Radnice totiž v létě řešila, zda séci centrum města a mít úhledně zastřižené zelené koberce, nebo nechat vše na přírodě a těšit se pohledem na různorodé traviny a květy.

Udržování zelených ploch s nízkým porostem s sebou nese nutnost častější údržby, ale posekaná tráva na místě může zůstat. Při méně častém sekání je naopak třeba trávu vysypat a odvézt. „Každá varianta má něco do sebe a dalo by se říct, že finančně je to fifty-fifty,“ zhodnotila místostarostka.

Jí samotné se líbí trávníky v centru posečené, ale louka „Na Kanále“ byla letos prý lepší přírodní. Vyšší tráva také vedla k tomu, že si tudy lidé nezkracovali cestu a chodili častěji po chodníku. Podle ní je škoda, že se bohatá zeleň dnes už bere jen jako módní doplněk a debatuje se nad jejím vzhledem jako u kadeřníka.