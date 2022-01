Například do Třebíče tak traktory ozdobené českými vlajkami a nápisy typu „Vláda ničí zemědělství a chov prasat“ či „Chceme české mléko“ vjíždějí asi ve čtvrt na dvanáct. Jejich protestní jízda směřuje od výpadovky na Velké Meziříčí do centra, kde se napojují na hlavní průtah městem – Bráfovu třídu. Většina traktorů jede za sebou, tak trochu bokem zůstává jeden s velkým „L“ na střeše.

Lze v něm vidět pána staršího věku a dvě dívky. Jedna z nich sedí za volantem a zručně s ním manévruje. Když spatří, že na ni míří objektiv fotoaparátu, na tváři se jí objeví nechápavý výraz. Autoškola se k protestu zjevně připletla náhodou, zemědělci ale jistě kvitují, že se jim dostalo i takové podpory.Na semaforu u přechodu pro chodce svítí červená a paní staršího věku překvapeně sleduje traktory, které kolem ní projíždějí. „Co se to děje?“ zajímá se. Když slyší, že se jedná o protestní akci zemědělců, jen pokrčí rameny: „Ani nevím, že se něco takového chystalo, zprávy nesleduji. Ale ať si klidně protestují, beztak jedou stejně rychle jako všichni ostatní, tak to asi nikomu nevadí,“ uvažuje a vzápětí vstupuje do vozovky. Na semaforu se objevil zelený panáček.

Táhnout za jeden provaz

Její názor zřejmě nesdílí řidič černého BMW, který najednou vyhazuje pravý blinkr a s kvílením kol rychle odbočuje do Jungmannovy ulice. Ta vede k ulici Bedřicha Václavka, kterou třebíčští řidiči občas využívají, když chtějí objet ucpanou Bráfovu třídu. Provoz dnes ale není tak hustý, traktory také jedou asi čtyřicítkou, takže těžko říct, zda se mu tento manévr vyplatil. Je docela dobře možné, že se na dalších semaforech opět zařadil za protestující zemědělce.

Mezi ně patří i Bedřich Jelínek ze zemědělského družstva Stařeč. Ten ale se svými traktorem neprotestoval v Třebíči – svoji nespokojenost dali Stařečští najevo na silnici u Červené Hospody, která leží na hlavním tahu na Jihlavu a Telč. „Asi to nebude mít výrazný dopad, ale musíme táhnout za jeden provaz. My ve Starči patříme mezi střední zemědělce, ale spíše malého rázu. Máme jen asi tisíc hektarů pozemků a třicet zaměstnanců. Zvýhodnění budou ale ti úplně malí. Přitom u nich je to často tak, že mají nějaký pozemek, který jako by obdělávají, ale ve skutečnosti na něj jen čerpají dotace. A nikdo to nekontroluje,“ vysvětluje Jelínek.

Protestní jízda končí hustým sněžením. Prudký vítr mete sníh před sebou, viditelnost se snížila na několik desítek metrů. „Na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku bylo počasí nejhorší, tam museli protest o chvíli posunout. Ale nakonec také vyjeli. Nemám zprávu o žádných negativních reakcích. Kdyby se jelo ve větších kolonách, možná by řidiči troubili. Nám ale šlo o to být vidět a to se podařilo,“ hodnotí akci Karel Coufal.