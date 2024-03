Mnoho lidí v nich stále vidí něco tajemného, někdy až mystického. Dokonce ani starousedlíci netuší, co se skrývá za zdmi stovky let starých domů. Nyní však některé domy a dvorky v třebíčské židovské čtvrti své tajemství poodhalí.

Některé domy a dvorky v třebíčské židovské čtvrti se 23. a 24. března otevřou veřejnosti.

„Domluvili jsme se s několika sousedy a rádi otevřeme dveře všem příchozím. Každý, kdo k nám o víkendu třiadvacátého a čtyřiadvacátého března přijde, bude vítán,“ informoval Pavel Gorka.

Ten v minulých létech rekonstruoval zchátralý dům Nathana Grünbergera v Blahoslavově ulici. Za tuto opravu ho Kraj Vysočina ocenil Zlatou jeřabinou, o kterou soutěží i letos.

VIDEO: Pavel Gorka z Třebíče si splnil sen: opravuje dům ze 17. století

Zároveň je jedním ze zakladatelů spolku Žijeme v Židech, který zmíněnou akci pořádá. „Oficiálně se jmenuje Otevřené Dvorky a Domy, my to zkracujeme na ODvoDo. Je to náš první počin. Lidem chceme ukázat různá nová zákoutí, domy, dvorky, ale třeba i sklady či židovské divadlo. Otevřená bude také rituální židovská lázeň mikve,“ sdělil dále Gorka.

V židovské čtvrti bude během ODvoDo připravených celkem deset zastavení. V sobotu třiadvacátého března se na nedalekém Karlově náměstí koná jarní jarmark a přímo v židovské čtvrti oslavy svátku Purim.

Ty pořádá Městské kulturní středisko Třebíč (MKS). „Zástupci spolku Žijeme v Židech nám sami nabídli, že lidem své domy a dvorky otevřou. Mně se ta myšlenka okamžitě zalíbila. V sobotu připravíme i komentovanou prohlídku po židovské čtvrti, kdy lidé budou moci jednotlivá stanoviště navštívit s průvodcem,“ uvedla ředitelka MKS Nikola Černá.

„Všem zájemcům budou po celý víkend k dispozici zdarma mapky. Ty jim usnadní domy majitelů, kteří se do akce zapojili, snáze najít. Už máme odezvy, že o akci bude velký zájem. Proto věřím, že ji v budoucnu uspořádáme i při jiných příležitostech,“ dodala Černá.