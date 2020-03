Psal se rok 2007, když si Tomáš Dyntar začal pohrávat s myšlenkou udělat si vlastní whisky. Po dalších pěti letech ve volném čase s kamarádem Ondřejem Chládkem usoudili, že jsme národ pivařů, sladařů a paličů a tak založili první menší soudky. Tři roky poté svojí whisky ochutnali. „Konstatovali jsme, že má tak skvělou chuť, že to nenecháme jen v jednom baru v Třebíči,“ vzpomíná nyní spolumajitel třebíčské společnosti Česká whisky Ondřej Chládek.

Jeho úkolem původně bylo jen zpracovat byznys plán a marketingovou studii na hotel Židovský vům, který měl mít výrobu vlastní whisky. Potenciál celého projektu byl ale podstatně vyšší a mladí podnikatelé stáli v roce 2017 před rozhodnutím, jakou cestou jít.

Mohli se obrátit na investory nebo dvacet let postupně budovat a rozvíjet firmu s vlastními financemi. „U peněz, které dnes uložím do sudů, minimálně tři roky čekám, než vyrobím lahve a další rok než peníze zčásti dostanu zpátky,“ vysvětlil Chládek, proč firma vydala korporátní dluhopisy. Během čtrnácti dní tak získala osm milionů, za které bylo možné nakoupit sudy i barokní palírnu v Šebkovicích. Ta se zatím stále rekonstruuje.

V budoucnu se tam bude vyrábět košer whisky. „Budeme tam mít dvě technologie, jedna bude produkovat zhruba 135 000 litrů košer ječná whisky, druhá se bude zabývat i jinými zrny – kukuřicí, pšenicí a žitem,“ vysvětlil Chládek s tím, že aktuálně se mladina vaří v Dalešicích, palírna s vlastní technologií je pak v Bohuslavicích na Jihlavsku.

Předloni se prodalo pět tisíc lahví. Loni patnáct tisíc. Letos by to mohlo být až třicet tisíc. „Čím déle whisky zraje v sudech, tím nabývá na hodnotě,“ nedělá si s prodejem těžkou hlavu Chládek.

Nicméně letos bude mít firma produkci třiceti tisíc litrů čistého alkoholu, tedy dvojnásobek půllitrových lahví. Obsah alkoholu v nich je čtyřicet procent, což je zároveň horní hranice pro export do některých zemí.

„Musím říct, že když řekneme, že máme českou whisky z Vysočiny, tak ve slangu whisky to něco znamená,“ dodal Chládek. Tady jsou prý ideální podmínky pro jedinečný a jemný charakter whisky, která už získala ocenění na několika mezinárodních akcích. Je to i díky vlastním dubovým sudům. „Charakter whisky je z osmdesáti procent v tříslovinách dubu. Děláme si je sami,“ řekl spolumajitel firmy, který životnost sudů odhaduje na pětadvacet až třicet let.

Kromě posilování pozice na trhu v Japonsku a USA chce Česká whisky letos proniknout na trh v Indii a nejen to. „Plánů je dost, nejdůležitější je založení šesti, osmi, deseti a dvanáctiletých skladů na zrání whisky,“ poodhalil Chládek s tím, že do těchto skladů se vejde nějakých 240 tisíc litrů. Postupně je třeba také rozvíjet domácí prostředí pro českou whisky.