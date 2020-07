Hrozí, že až osmnáct set lidí v Třešti na Jihlavsku a okolí zůstane bez péče zubaře. Lékařka Eva Hořejší se rozhodla k 31. červenci ukončit svoji praxi, kterou má v Třešti čtyřicet let. Jedním z důvodů je nárůst administrativy. Rozhodování ale podle jejích slov urychlily zkušenosti z doby nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronaviru. Pacienti shánějí jiného zubaře těžko, ordinace nové nepřijímají.

Lékařka Eva Hořejší ošetřuje pacientku ve své zubní ordinaci v Třešti na Jihlavsku, kterou ke konci července po 40 letech uzavře. Ve své péči měla asi 1800 lidí. V regionu je dlouhodobě nedostatek zubních lékařů, městu se nedaří sehnat náhradu za zubaře. | Foto: ČTK

„Ještě v únoru jsem o ukončení praxe vůbec neuvažovala. Pak nastoupila krize, kdy říkali, že starší lidé vůbec nemají vycházet a my jsme museli nastoupit, ochranné prostředky jsme přitom neměli skoro žádné," řekla Hořejší, které je 66 let. Uvedla, že od dalšího ordinování ji odradil i přístup státu, který podle ní stomatologii přehlíží. „Představitelé státu se skoro tváří, jako by zubaři nebyli potřeba. V době koronakrize nepřišla pomoc skoro žádná, všechno jsem si zajišťovala sama. Za celou dobu jsme dostali půl litru dezinfekce a asi čtyřikrát obyčejné roušky a později respirátory," řekla Hořejší.