Pak starosta souhlasí s návrhem projít se po Třeštici, která si letos odnesla titul Vesnice roku Kraje Vysočina. Obec je jako ze škatulky, místní si pořád užívají aktuální úspěch. Gratulují starostovi, on jim na oplátku děkuje. Téměř s každým, koho potká, prohodí pár slov. „Ve čtvrtek jsme byli na vyhlášení. Přijeli jsme v noci, to nás krásně přivítali. Včera jsem byl v práci na čtyřiadvacítce a s většinou lidí jsem ještě ani nemluvil,“ vysvětluje.

Třeštice se letos o titul Vesnice roku ucházela potřetí. „V roce 2017 to byla naše první zkušební a vyhráli jsme hned modrou stuhu. V roce 2019 jsme se přihlásili, protože se nám chtělo, a podařilo se nám vyhrát oranžovou stuhu v kraji a pak i tu celostátní. To pro nás byl obrovský úspěch, já to přirovnával k Naganu,“ usmívá se starosta. Další rok se účastnit ani nechtěli, nicméně koronavirus stejně celou soutěž na dva roky paralyzoval.

Před letoškem se Martin Kodys zeptal místních, jestli chtějí soutěžit a do kulturního domu na diskusi přišlo šedesát lidí. Na následné prezentaci obce se jich podílelo ještě více. „Máme tu dva hokejové manšafty, tak jsem nechal udělat sto pamětních puků. Dával jsem každému jen jeden, z ruky do ruky, a stejně se na všechny nedostalo,“ krčí rameny hlava obce.

Milion korun

V úterý si to ve vsi užili, přestože pršelo. „Prezentace byla od osmi do deseti hodin. Hodně lidí mělo dovolenou, děcka byla omluvená ze školy, sešli jsme se už v šest ráno,“ popisuje starosta, jak se celá obec semkla. „Já jsem byla hlavně ráda, že jsme se sešli a pobavili, to bylo důležité,“ hodnotí účast v soutěži Jana Boháčiková, která zrovna projíždí vsí na kole. Vtom zastavuje kolemjedoucí auto, další z místních starostovi gratuluje a zajímá se, co za výhru bude.

Je to milion korun. S touto odměnou už má obec své zkušenosti. „V roce 2017 jsme vyhráli šest set tisíc, a to byl problém. Neměli jsme připravený žádný projekt a najednou jsme museli investovat. Mysleli jsme si, že šest set tisíc dostaneme na účet a necháme je tam, ale ono to tak není. Musí to jít na rozvoj obce,“ vzpomíná. Díky soutěži tak už v Třeštici vyasfaltovali cestu ke kompostárně a začaly opravy kulturního domu.

Letos je více možností, jak peníze využít. „Ještě jsme se o tom nebavili, ale děláme projekt na chodníky a mládež chtěla workoutové hřiště. Pokud však nedostaneme dotaci na třetí etapu opravy kulturního domu, tak budeme investovat do něj, aby byl dodělaný,“ uvažuje nahlas starosta. Cesty se zatím nechají, chystají se totiž práce na kanalizaci a čistírně odpadních vod. „Firma už bude navážet materiál a kopat začnou, až odjede komise,“ ukazuje starosta.

Celorepublikové hodnocení pak bude na konci srpna. „Někteří teď musí překopat plány na prázdniny, ruší dovolenou,“ ví starosta. I on sám měl být v tu dobu pryč.

V obci se poslední týden nemluví o ničem jiném, pro některé to ale může být i značná komplikace. Například dcera starosty se potřebuje chystat na maturitu. „Brečela, že se vůbec nemůže učit. Kouká do maturitních otázek, a pořád myslí na to, jak jsme soutěžili,“ říká na její adresu Jana Boháčiková. „Já myslel, že budu spát po tom, co odjela komise. Mně ale v hlavě běžel celý film té prezentace a já vůbec neusnul. A myslím si, že takto to mají všichni,“ přikyvuje starosta.

Nejvíc dobrovolných hasičů

Třeštice je také obec, kde je nejvíce dobrovolných hasičů v poměru k počtu obyvatel, je jich čtyřiapadesát. „Hasiče měli z těch vesnic všichni,“ mávne rukou, rozdíl však zaznamenal: „My se ale hodně zapojili do pomoci Moravě, byli jsme tam fyzicky a dělali jsme tady sbírku řeziva. To bylo nakonec za půl milionu, ale zapojily se i ostatní obce z okolí Třeštice. Pak jsme dělali sbírku na Ukrajinu a tam to bylo podobné.“

V obci mají, zdá se, vše, co potřebují, nic jim neschází. „Máme 167 obyvatel, nemůžeme tady mít obchod, to prostě nejde. Jezdí sem dvakrát v týdnu pojízdná prodejna, v pátek také řezník, po této stránce je to v pohodě,“ hodnotí starosta závěrem a k celorepublikovému finále říká: „Budeme bojovat o republikovou zlatou stuhu. Uděláme pro to maximum.“