Stavba obchvatu v hodnotě přes miliardu korun bude rozdělená na dvě části, aktuálně se jedná o tu, která propojí silnice na Znojmo a na Třebíč. Bude měřit zhruba 2 400 metrů a předpokládaná cenovka je 533 milionů. O téměř sto milionů více, než se původně předpokládalo.

Obchvat Jihlavy nechce nikdo stavět, kraj musí dál hledat stavební firmu

Hejtmanství stále ještě počítá se slíbenou evropskou dotací ve výši 307 milionů. „Pokud by se nikdo neodvolal, tak bychom chtěli na začátku listopadu předat staveniště, aby se opravdu začalo stavět co nejdříve," řekl hejtman. Jestliže se totiž Kraji Vysočina nepodaří postavit obchvat do konce příštího roku, o peníze může přijít. Zda se podaří vyjednat prodloužení lhůty je v tuto chvíli nejisté.

Celý jihovýchodní obchvat krajského města Vysočiny bude mít pět a půl kilometru. Celá akce se připravuje už téměř pět let, stále jí brzdí nejrůznější námitky, odvolání a další nečekané zvraty. Slova někdejšího krajského zastupitele Jaromíra Kaliny o pozdním podání žádosti o dotaci na konci roku 2018 nebo složité domlouvání, které silnice po vybudování obchvatu převezme do vlastnictví Jihlava, to vše bylo jen předehrou.

- jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší dopravní stavba v historii Kraje Vysočina

- stavba měla začít v roce 2020, vše ale přibrzdily protesty

- evropská dotace na čtvrt miliardy korun je v ohrožení. Je podmíněná dokončením obchvatu do roku 2024

Uchazeči totiž pak výběrové řízení několikrát napadli u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, celý proces se opakované vracel zpět a vrcholem bylo, když letos na jaře vítězný Metrostav Infrastructure odstoupil za zadávacího řízení. „V důsledku války na Ukrajině je situace ohledně dostupnosti a ceny základních stavebních materiálů kritická,“ informoval tehdy Jan Kuhn z Metrostavu. „Například stavební ocel je na trhu aktuálně v potřebném rozsahu nedostupná. A to minimální množství, které na trhu momentálně je, se prodává za čtyřnásobek běžných cen,“ dodal Kuhn.

Vítězná firma se tak údajně snažila jednat s Krajem Vysočina o způsobu budoucí kompenzace zvýšených nákladů na provedení zakázky. K dohodě nedošlo a Schrek prohlásil, že se firma nezachovala seriózně. „Osmého března jsme se opětovně dotazovali, zda platí mimořádně nízká nabídková cena. Tu nám Metrostav potvrdil,“ řekl. O necelý měsíc později argumentovat tím, že někdo připravoval cenovou nabídku před rokem, považoval hejtman za nepodstatný a zástupný důvod. Soud následně zakázal firmě se o zacházku znova ucházet.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy: kraj chce stavbu rozdělit na dvě etapy

Jihovýchodní obchvat bude pro město zásadní. Propojí výpadovky na Třebíč a Znojmo se silnicí na Žďár nad Sázavou, potažmo na dálnici. Centrum Jihlavy se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl jihlavský radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal. Mimo jiné se po nové trase má vézt nadrozměrný náklad na stavbu pátého bloku dukovanské elektrárny.