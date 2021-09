/FOTO/ Bez linky číslo dvanáct se budou muset nějaký čas obejít obyvatelé Antonínova Dolu a Červeného Kříže. V rozmezí od 29. září až do pátku prvního října totiž autobus do těchto zastávek nebude zajíždět. Důvodem je úplná uzavírka silnice v Červeném Kříži.

Autobusy v Jihlavě. Ilustrační foto. | Foto: Město Jihlava

Linka číslo dvanáct tak bude ukončena na zastávce Červený Kříž zastávka. „Není možné obsluhovat dvě konečné zastávky po objížďce, která vede po silnici I/38 a přes světelnou křižovatku s dlouhým čekáním na semaforech. Naše autobusy by to zdrželo a nemohly by dodržovat jízdní řád jinde v Jihlavě. Lidé by nestíhali návazné spoje. Je nám to líto, ale jinak to zařídit nejde,“ vysvětlil předseda představenstva jihlavského dopravního podniku Radim Rovner.