Koordinátor sbírky Roman Mezlík pro Deník uvedl, že právě kasička z Tříkrálového svařáku bývá v Jihlavě nejvíce plná. „Bývá to úspěšné, lidé byli zvyklý sem chodit. Nevím, jak to bude letos, když se loni Tříkrálový svařák nekonal, možná to bude slabší. Uvidíme,“ zhodnotila pár minut po začátku akce místopředsedkyně jihlavských lidovců Lucie Lukšů.

Možnost dát si svařák nebo čaj, přispět na charitu a třeba se i vyfotit se třemi králi má veřejnost do pěti hodin odpoledne.