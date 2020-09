„I na třebíčských mateřských a základních školách jsou ojedinělé případy pozitivně testovaných na koronavirus. V Základní škol Benešova jsou v karanténě dvě třídy, v Základní škole Na Kopcích dva nepedagogičtí pracovníci,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Do karantény zamířily také třídy v mateřských školách. „Jedna třída je v karanténě v mateřské škole v ulici Cyrilometodějská a stejně tak je jedna třída v karanténě v ulici Okružní,“ řekla Martakidisová.

S prvními třídami v karanténě začínají platit i zvýšená hygienická opatření. „Ředitelé škol přijali podpůrná opatření, všichni zaměstnanci po celý den používají ochranu dýchacích cest, žáci mají nošení roušek také doporučeno. Zvýšená míra desinfekce i kontrola zdravotního stavu všech žáků je samozřejmostí,“ komentovala mluvčí.

V Jihlavě na Základní škole T. G. Masaryka zatím neplánují zavádět další opatření. „Mimořádná opatření budeme opravdu zavádět až v případě, že budu nařízena plošně. Nechceme v žácích vyvolávat zbytečný pocit strachu, ale naopak chceme, aby se ve škole cítili v pohodě. Dodržujeme všechna doporučená opatření v takové míře, abychom zajistili bezproblémový chod školy,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Markéta Pfeiferová.

Podobný názor má i ředitel Richard Březina Základní školy Zhoř na Jihlavsku. Ohledně koronaviru Března uvítal, že opatření jsou většinou jen formou doporučení. „Není tam skoro nic, co by nám nařizovali nebo zakazovali. Chápeme ale vážnost situace a je v našem zájmu učinit taková opatření, která by možnost jakýchkoli komplikací minimalizovala,“ uzavřel.