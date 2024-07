PODZEMÍ

JIHLAVSKÉ PODZEMÍ

V Jihlavském podzemí mohou lidé navštívit rovnou tři okruhy. Buď se mohou vydat do historického podzemí, kolektorů nebo Alfa krytu civilní obrany. V hlavní sezoně od června do srpna jsou prohlídky v každou celou vždy od devíti až do pěti hodin odpoledne. Pauza je pouze v jednu hodinu. Pokladna je mezi 13.00 a 13.30 uzavřená.

Okruh kolektor je přístupný pouze v sobotu po předchozím zakoupení online vstupenky.

Peklo v jihlavském podzemí. | Video: Deník/Zuzana Musilová (videokoláž)

TELČSKÉ PODZEMÍ

Telčské podzemí pod historickým náměstím je přístupné od roku 2021. Zájemci se v telčském podzemí mohou seznámit se zajímavými fakty z historie města. Projdou prakticky celé náměstí pod zemí. V nové části od roku 2021 se lidé podívají do sklepních prostor pod číslem popisným 66, tedy Domem dětí a mládeže. Tam je ukrytá čertovská expozice s peklem a pokladem. Pro děti je připravena zajímavá hra o nalezení pokladu.

Rezervace přes rezervační portál.

| Video: Youtube

RYBNÍKY.

Velký Pařezitý rybník je nejoblíbenější lokalitou na Telčsku. Lidé se koupou ve stínu nejvyššího vrcholu Javořice. Rybník před časem prošel rozsáhlou revitalizací a dlouhodobě jeho voda vyhovuje také hygienickým parametrům. Pláže jsou travnaté, částečně písčité i kamenné. Vstup do vody je pozvolný, hnědé zabarvení vody je matoucí, na dně je totiž rašelinné podloží.

Malý Pařezitý rybník. Kousek od Řídelova je rybník Malý Pařezitý, který rovněž nabízí čistou vodu s rašelinným zbarvením. Kolem rybníku je travnatá pláž a část je ukrytá v lese, takže nabízí příjemný stín a chládek.

Kontrola kvality vody ve Velkém Pařezitém rybníku u Řásné. | Video: Deník/Martin Singr

LOMY

Lom Čenkov. Zatopený lom v Čenkově, místní části Třeště, je krásným místem nejen ke koupání, ale také k potápění. Pláže jsou kamenité, vstup do vody je prudší. Pro malé je vhodná pravá část pláže, kde je vstup pozvolnější. Voda je studenější než v rybnících, takže poskytne potřebné svlažení.

Lom Řídelov. Malý lom, který využívají především potápěči, je v obci Řídelov. Koupat se tu také lze. Těžil se tu kámen, ale poté se místo zatopilo. Kolem je zarostlý stromy, takže poskytne i potřebný stín v parných dnech. Voda je průzračná, v místě je chata potapěčů a u vody je také malé molo.

Lom v Čenkově ve své kráse na sklonku léta arrow_left arrow_right info Zdroj: Zuzana Musilová 1/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 2/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 3/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 4/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 5/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 6/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 7/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 8/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 9/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 10/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 11/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 12/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 13/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 14/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 15/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 16/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 17/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 18/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 19/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 20/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 21/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 22/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 23/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 24/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 25/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 26/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 27/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 28/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 29/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 30/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 31/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 32/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 33/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 34/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 35/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 36/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 37/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 38/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 39/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 40/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

info Zdroj: Zuzana Musilová 41/41 Lom v Čenkově na přelomu léta a podzimu 2022. V celé své kráse.

HRAD, KLÁŠTER

Hrad Roštejn. Kamenný hrad v lesích nedaleko Telče poskytne chládek už v průběhu pěší tůry k němu. Je zarostlý v lesích, dříve sice hustších, ale i tak tu něco zůstalo. Uvnitř hradu je možné navštívit věž a dvě prohlídkové trasy. Ta myslivecká kratší bez průvodce je vhodná pro děti, ty si tu přijdou na své. Druhá historická zavede návštěvníky do různých dějinných období a představí živý obraz života na loveckém sídle. Trase je s průvodcem a trvá zhruba hodinu.

Klášter Nová Říše. Klášterní prostory v Nové Říši nabízí také možnost schovat se před sluníčkem a ještě u toho mít parádní zážitek. O letních prázdninách jsou pravidelné prohlídky zajištěné průvodcovskou službou od pondělí do soboty v časech 9.30, 11.00, 13.30 a 15.30. O nedělích potom v časech 13:30 a 15.30. Klášterní prodejna s pokladnou je otevřená od pondělí do soboty od devíti do čtyř hodin odpoledne. V neděli je prodejna otevřená pouze asi patnáct minut před začátkem prohlídky.