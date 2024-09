Pracovník/Pracovnice v sociálních službách První kontakt telefonicky nebo e-mailem. Do nové Komunitní domácnosti pro děti s mentálním znevýhodněním hledáme nové kolegy na pracovní pozici: Pracovník(ce) v sociálních službách/asistent(ka) Jedná se o práci v nepřetržitém provoz 24/7, v komunitní domácnosti pro pět mentálně znevýhodněných dětí. Tyto děti k běžným každodenním činnostem potřebuji menší či větší podporu, některé jsou více samostatné. Je to různé. Směny se pravidelně střídají - ranní, odpolední, noční, případně středová služba. Přes den dvě a více asistentek, noční pouze jedna. Nejdelší směna je noční, a to 12hodinová od 20.00 do 8.00 hodin, ostatní směny jsou různé, nejkratší je 5,5 hodiny. V běžných školních dnech se péče týká odvedení dětí do školy, pak drobné práce na domácnosti, následně kolem poledne vyzvednutí dětí, drobný nákup, individuální péče o dítě/děti. Během víkendu a prázdnin je náplní asistentky i uvařit jídlo dle navrženého jídelníčku. Obědy jsou teplé, ostatní resp. večeře jak si to společně asistentky naplánují. Asistentka by také měla zajistit drobný nákup, pokud to je možné tak s dítětem. Děti které to zvládnout, tak i nákup oblečení, bot, drogérie apod. Na domácnosti pak vytřít, s dětmi dělat v sobotu běžný - větší úklid i na pokojích, vyprat apod. Je to práce rozmanitá, ale velmi zajímavá, určitě bude přinášet radost. 26 000 Kč

Detail nabízené práce