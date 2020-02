Rychlostí 190 kilometrů v hodině uháněl Jihlavským tunelem řidič dodávky doručovatelské služby, který tím získal nelichotivý primát. Byl nejrychlejší. Nebyl však ani zdaleka jediným hříšníkem, rychlost v tunelu každý den překročí téměř sto aut.

Dodržování maximální povolené rychlosti se v tunelu neměří ještě ani rok. Přesto už radnice jen do konce roku 2019 vybrala na pokutách necelých sedmnáct milionů korun. Denně tam projede rychleji v průměru 94 aut. A úředníci řešící přestupky mají práce až nad hlavu.

To je zároveň překážka pro rozšíření systému do dalších lokalit v Jihlavě, třináct zaměstnanců oddělení dopravně-správních agend prostě nestíhá. „Nesmíme zapomenout na dalších několik stovek hříšníků měsíčně na kontrolovaných semaforech u City Parku a u autobusového nádraží a na další desítky přestupků denně, které nám předává policie,“ připomněl vedoucí odboru dopravy jihlavského magistrátu Lubomír Dohnal.

Přesto jihlavští zastupitelé v prosinci odhlasovali pořízení dalšího radaru za 700 tisíc. Ten ohlídá řidiče na pelhřimovské výpadovce v městské části Hosov. Přestože je prioritou bezpečnost a ne vybírání pokut, peníze najdou uplatnění. „Používají se opět na obnovu dopravní infrastruktury ve městě a údržbu zařízení,“ prozradil mluvčí radnice Radovan Daněk.

Vedení města by rádo měřilo rychlost na více místech a policie vloni vytipovala jako další rizikové lokality Sokolovskou nebo Rantířovskou ulici. Policejní mluvčí Dana Čírtková pak už dříve sdělila, že řidiči jezdí rychle zejména po silnici I/38 z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu do Želetavy, problematické jsou také komunikace II/402 mezi Jihlavou a Brtnicí nebo II/602 z Jihlavy do Pelhřimova.

Kamery za necelé dva miliony nejdříve hlídaly úsek dálnice u krajského města. Jen během dvou měsíců v létě 2018 na D1 odhalily více než deset tisíc přestupků, každý z nich měl přinést do městské kasy zhruba tisícovku. Ne všichni však sankce zaplatili.

Měřiče rychlosti v Jihlavském tunelu fungují úsekově, jinými slovy je nutné, aby řidič projel tunelem průměrnou rychlostí pod 60 kilometrů v hodině. „Nedávno jsem se trochu zapomněla a vjela do tunelu moc rychle. Tak jsem hned zpomalila na čtyřicítku,“ prozradila na sebe například řidička Jana z Jihlavska.

Pokutu nedostala, možná i díky tolerančnímu rozmezí, které mají všechna podobná zařízení. Přesto si lidé na facebookovém profilu města často neberou servítky, označení slovy zloději tam patří k těm slušnějším.

A jak dopadl řidič dodávky, který tunelem prolétl téměř dvoustovkou? Hrozí mu zákaz řízení. „Provozovatel vozidla je německá přepravní firma, proto je vyřizování složitější,“ uzavřel Daněk.