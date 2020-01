Turisté na oslavu nového roku chystají slavnostní oheň Čeřínku, který se rozhoří v sobotu 18. ledna. Na tomto krásném místě si společně hodně zdraví a šťastných kilometrů.

Turistická chata na Čeřínku. | Foto: archiv Milana Nováka

„Pojedeme osobním vlakem z jihlavského hlavního nádraží v 8.37 hod do Kostelce a vydáme se po zelené turistické značce na Čeřínek, trasa je dlouhá pět kilometrů. Je možné využít i autobusu z Jihlavy do Hubenova v 9.35. Po žluté značce je to na Čeřínek 4,5 kilometru. Do batůžku si přibalte klobásku na opečení,“ řekl za pořadatele Jiří Veselý z KČT Čeřínek.