Deník v pondělí dopoledne kontaktoval Marka Simbartla, který je ředitelem Teniscentra. Odpověď na otázku, jak to bylo s placením během Týdne sportu, který měl být zdarma, však nedostal. Simbartl po dotazu zavěsil telefon.

Sdílnější byl předseda představenstva v Teniscentru Vojtěch Prchal. „Kraj Vysočina nepodpořil sportoviště v celém rozmezí, kdo ten den dříve přišel a vyčerpal kapacitu, ten mohl jít zadarmo, ostatní už si to museli platit,“ vysvětlil.

Kraj Vysočina, který za týdnem sportu stál, dal Teniscentru padesát tisíc korun. Za ty se podařilo nabídnout celkem pětatřicet hodin v sedmi dnech.

„Za tuto dobu vykázalo sportoviště více než pět set sportujících v rámci akce. Osmnáct osob, které měly chuť sportovat zdarma, muselo být z kapacitních důvodů odmítnuto. Podle našich informací jim byla skutečně nabídnuta placená kapacita,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Navýšení dotace tak, aby se dostalo na všechny, již nebylo dle stanovených podmínek možné. Podle mluvčí hejtmanství ale museli zájemci o sportování počítat také s tou variantou, že bude volná kapacita sportoviště vyčerpaná a bezplatné aktivity na konkrétním místě tím pádem nebudou možné. Ač se to dosud nestalo.

Kapacity zdarma totiž vyčerpalo Teniscentrum jako první sportoviště v historii Týdne sportu. „Pro nás i poskytovatele je to vlastně dobrý signál, potvrzení o skutečnosti, že je na konkrétním sportovišti enormní zájem,“ zhodnotila Svatošová situaci.

Celá kauza nepřekvapila opozičního zastupitele Radka Hoška, který Teniscentrum dlouhodobě kritizuje. „Z vlastní zkušenosti vím, že informovanost a otevřená komunikace v této městské společnosti je bohužel dlouhodobě špatná. Je obrovská škoda, že v Týdnu sportu zdarma, což považuji jako skvělou akci Kraje Vysočina, neumí areál Teniscentra bezchybně prezentovat svoji činnost a získat si tak ve své špatné finanční situaci nové zákazníky,“ řekl.

Prohlásil, že ryba smrdí od hlavy. „Pan radní Prchal byl dříve předsedou představenstva této společnosti jako člen Pirátů, nově jako člen ODS ve funkci zůstal a navíc si nechal schválit dvacetitisícovou měsíční odměnu, přestože má společnost i svého dobře placeného ředitele. Dlouhodobě upozorňuji na špatné řízení společnosti a musím konstatovat, že se vůbec nic nezměnilo,“ nebral si servítky krátce před zasedáním jihlavského zastupitelstva Hošek.

Týden sportu zdarma



- od 17. do 23. dubna měla veřejnost k dispozici celkem 1205 hodin sportu zdarma

- své kapacity nabídlo přes čtyřicet sportovišť v pěti okresech

- zúčastnilo se více než devět a půl tisíce lidí, v naprosté většina byli s akcí spokojení

Dle kraje se všechny strany poučily do budoucnosti, možnost vyčerpání volných kapacit ale nelze do dalších let vyloučit, může nastat znova. „Proaktivní sdílení informací o naplnění kapacity sportoviště v režimu zdarma by určitě přispělo k eliminaci třecích ploch,“ uznala však Svatošová.

Ve stejném duchu pak Deníku odpověděl také Prchal. „Beru to jako podnět. Nevidím důvod, proč by to tam příště nemohlo být,“ odpověděl na dotaz, zda by mohli být příště zájemci informování na webových stránkách Teniscentra o aktuální situaci, co se týká kapacity pro sportování zdarma.