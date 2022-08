Hřiště na fotbal, volejbal, basketbal nebo tenis doplní sektor pro skok do dálky, šedesátimetrová rovinka a tři běžecké dráhy na oválu o délce sto padesát metrů. Bude to malý atletický stadion. „Jedná se o největší letošní akci,“ potvrdil Deníku starosta Milan Pulicar.

Stavba nebyla bez problémů, dělníci museli řešit zpevnění podkladu hřiště, zátěžové zkoušky na jílovité půdě byly problémové. Nyní se ale už pracuje, koncem září by se měla plocha asfaltovat a následně bude položený umělý povrch. „Jestli nám všechno bude hrát do karet, měli bychom mít koncem října hotovo,“ odhadl starosta.

Děti z Beranova tak už nebudou muset běhat kolem školy, jak to bylo desítky let v obci zvykem. Kromě toho jezdily jednou ročně do Jihlavy, kde si na pronajatém stadionu Na Stoupách mohly zkusit třeba štafetu a další atletické disciplíny.

Obec dostala pětimilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, z vlastní kasy dá zhruba šest milionů. Na sportoviště pak bude mít přístup i veřejnost. „Uvidíme, jak se k tomu budou lidi chovat, možná se budeme muset nějak domlouvat, kdo tam půjde, aby tam byl pořádek,“ uvažoval Milan Pulicar s tím, že kalendář a rozpis s rezervacemi fungují u hřiště v místní části Nové Domky bez problémů.

Kromě toho řeší obec problémy s dozvukem, které byly v tělocvičně. Nové panely a osvětlení vyjdou na tři a půl milionu. „Bohužel, než jsme vysoutěžili dodavatele, tak ty panely o půl milionu zdražily,“ pokrčil rameny starosta. Hygienické normy se ale podaří splnit až na podzim. Světla, která jsou v projektu, totiž budou na trhu až v říjnu.