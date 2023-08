Semafory se podařilo oživit, křižovatka u Zverimexu je opět průjezdná bez omezení. Práce, které značnou část prázdnin omezovaly provoz v Jihlavě, jsou hotové.

Křižovatka u Zverimexu je opět průjezdná bez omezení. | Video: Deník/Martin Singr

Řidiči v Jihlavě mohou opět odbočovat z Hradební do Žižkovy ulice. A nadále mohou odbočovat i na druhou stranu, do Benešovy ulice. „Řidiči se chovali ukázněně. Jediný problém, který byl zaznamenán, bylo to, že řidiči nerespektovali dočasný zákaz odbočení,“ uvedla Aneta Hrdličková z magisgtrátu s tím, že tyto případy řešila policie. Odbočení bylo totiž možné jen pro vozy MHD.

Ostatně dvakrát předpisově si na místě nepočínali ani chodci. Ti často nerespektovali zákazovou značku a chodili přes přechod, který byl v tu dobu mimo provoz.

Na křižovatce jsou již pryč staré semafory. Ty nové doslova svítí novotou. Provoz v místě je už stejný jako před prázdninami, změnil se jen výjezd z Benešovy ulice. Tam zůstává jednosměrný provoz, ale v opačném směru. „Opačný směr Benešovy ulice se prozatím osvědčil, jelikož se výrazně omezil provoz aut a pěší zóna se zklidnila,“ řekl radní pro dopravu David Beke.

Radnice má zjištěné, že si řada řidičů Benešovou ulicí zkracovala cestu, přestože do ulice kromě dopravní obsluhy auta nesmí. „V září a říjnu tak budeme testovat ještě otočení směru Palackého ulice od Benešovy k Husově ulici, po celou dobu budeme sbírat zpětnou vazbu od místních obyvatel i obchodníků,“ poodhalil Beke.

Křižovatka u Zverimexu je opět průjezdná bez omezení, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Martin Singr

Již za provozu se budou ladit provozní cykly nových semaforů. Pár dní také zabere dokončit dláždění některých částí chodníku.