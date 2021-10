Jak se Vám ve Zhoři žije?

(„Mně dobře,“ směje se vedle stojící ředitel školy Richard Března a dodává: „Protože nejsem starosta.“) Mně taky dobře, doplňuje starosta.

Co se Vám za dobu ve vedení obce podařilo, na co jste obzvláště pyšný?

Na to, co na první pohled není vidět. Kompletní obnova vodovodního řadu, který se předtím každý rok opravoval. Téměř padesátiletá infrastruktura byla v havarijním stavu. Ten jsme celý zrekonstruovali. V této chvíli máme v celé obci hotovou kanalizaci a ČOV, i školu jsme skutečně pozvedli. Podařilo se nám také navýšit kapacitu školky. Máme základ, abychom se postarali o ty nejmenší a následně abychom v základní škole děti připravili na život. To si myslím, že tu za námi zůstane a můžeme na to být pyšní.

Dále se nechci ptát, co se nepodařilo, ale zeptám se, co plánujete udělat, vybudovat, dokončit?

Příští rok budeme opravovat zbývající část obecních komunikací, a pak, abych pravdu řekl, nejradši bych do toho, jak se říká, už s chutí ´hodil vidle´ a to z jednoho prostého důvodu. Kvůli kanalizaci jsme mínus dvacet ´mega´.

Kanalizaci platila obec ze své kapsy?

Dostali jsme evropskou dotaci, ale další část, tu krajskou, se kterou jsme počítali, ne. I proto tak budeme splácet dluh déle.

Chcete ve vedení Zhoře zůstat i po příštím roce?

Já sám za sebe? Myslím, že kdyby do toho ti chlapi, co se mnou jsou v zastupitelstvu, chtěli jít, tak proč ne.

Ale zůstal by neuvolněný starosta, předpokládám.

Je tu tradicí, že tady uvolněný starosta nikdy nebyl. Když to vezmete rozumně, z rozpočtu na tuto obec nemůžete jen tak odečíst na plat uvolněného starosty se všemi odvody řádově milion korun. Nechápu starosty podobně velký obcí, kteří se nechají uvolnit, není k tomu důvod. Jinak je to hodně o tom, jaký manšaft máte. A já za toto volební období můžu říct, že máme nejlepší zastupitelstvo za dobu, co u vesla jsem.