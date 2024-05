Údržba zeleně v Jihlavě: na dva dny kvůli tomu zavřou hradební parkán

Na obou hradebních parkánech v Jihlavě je v pondělí 6. a v úterý 7. května v plánu údržba zeleně, a to každý den od šesti do čtrnácti hodin. Odpoledne budou parkány otevřené až do běžných dvaadvaceti hodin.

Hradební parkány budou uzavřené dva dny od rána do odpoledních hodin. | Foto: město Jihlava