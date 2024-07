Psovod Ondřej Vrbka přítomným sdělil, že útok psa vážícího pětatřicet kilogramů na člověka ve speciálním obleku není znakem agresivity. „Ten pes je spokojený, vrtí ocasem, bere to jako hru,“ říkal, zatímco se jeho kolega snažil vysmeknout. Neúspěšně. „Kolega se může snažit jak chce, ale pes si pořád vrtí ocasem, je naprosto spokojený,“ komentoval situaci Vrbka.

Policejní mluvčí Dana Čírtková jen doplnila, že psi mají obrovskou sílu ve skusu a i přes speciální oblek je to cítit. „Pachatel má při reálném zásahu obvykle jen lehký oděv a zadržení je rychlejší. Pokud není ovlivněn drogami a podobně, je úspěch zaručen,“ řekla dále mluvčí a zdůraznila, že pes vybíhá až poté, co pachatel neuposlechne zákonné výzvy policistů.

NEUNIKLO VÁM? Jihlava má psí hřiště. Podívejte se. Jihlava má psí hřiště. Pejskaři jsou nadšení, někteří ale řeší oplocení | Video: Deník/Martin Singr

Na novém psím hřišti se prezentoval také jihlavský útulek, kde je aktuálně tucet psů. Ředitelka Kateřina Škarková pozvala zájemce o nového domácího mazlíčka k návštěvě ve všední dny mezi osmou ranní a šestou večerní.

Sama přitom měla v náručí tříměsíční štěně Eddieho. Ten půjde v pátek do nové rodiny, před časem ho zachránila Michaela Fotesku z Jihlavy. Ta zasáhla, když viděla, jak psa jeho majitelé kopou a bijí klackem. „To se mi nelíbilo, tak jsem řekla, jestli to myslí vážně, že to není normální výchova. Oni mi na to odpověděli, že na něho nemají nervy,“ popsala dialog s dřívějšími majiteli.

Nakonec si pejska na víkend vzala domů, ale jelikož má kočky, činčily, křečky a ještě psa, obrátila se nakonec na útulek a pejska umístila tam. Nové hřiště je podle Michaela Fotesku úžasné. „Jezdili jsme do Prahy nebo do Brna. Náš pejsek to miluje, jen při větším množství psů a lidí se stydí,“ vysvětlila.