V Ukrajinském domě jsou ve všech patrech sprchy a toalety, nechybí ani kuchyňský kout s pračkou, mikrovlnkou, troubou a lednicí. „Půjde o přechodné ubytování, ve kterém by měli lidé strávit zhruba týden, než se jim podaří najít bydlení na delší čas,“ podotkla jihlavská primátorka Karolína Koubová.

V domě najdou prostor také dobrovolníci, bude tam sklad jejich pomoci a také komunitní a kontaktní centrum. Jak uvádí radnice, objekt zřizuje město a Ukrajinci tam dostanou jen relevantní a ověřené informace. Město nabízí uprchlíkům také jízdné v MHD na tři měsíce zdarma nebo překlady informačních materiálů. Komunitní centrum Uklub pro ukrajinské maminky pak vzniklo také v DKO Jihlava, tam jde o aktivitu Pekárny Veselo.

Putinovi to nemůže projít, Ukrajina se ubrání, věří jihlavský duchovní

Uprchlíci však již v krajském městě Vysočiny našli střechu nad hlavou, dočasně mohou být v Husově ulici, Brána Jihlavy tam má penzion. Je tam například Ljuba se čtrnáctiletou dcerou Mariyou z Ivano-Frankivsku. Do Jihlavy šly kvůli manželovi, který pracuje v Třešti. Na Ukrajině Ljuba pracovala jako učitelka, v Jihlavě uklízí ubytovací prostory.

Manažer Brány Jihlavy Václav Fialka pak uvedl, že pomáhat chce i řada firem. „Například jsem se spojil se společností Möbelix, která nám zdarma poskytne dvoupatrové postele pro děti. Dodávku kuchyňského zařízení, kávy a čajů nám přislíbila také společnost Julius Meinl, ráno nám sem také donášejí čerstvé pečivo z blízké pekárny Veselo, s nabídkou jídla se nám ozvala restaurace Nika-Atrium nebo pizzerie Family Pizza,“ vyjmenoval.

Ubytování nabízejí města i firmy

Uprchlíci nacházejí ubytování i v dalších městech na Jihlavsku. Například v Brtnici firma Start Zelený umožnila ženám s dětmi, aby bydleli se svými manžely a otci na ubytovně. Zůstat na Vysočině se zatím rozhodly dvě rodiny z Charkova. Plánují přestěhovat se do bytu, ženy si najdou zaměstnání, děti začnou chodit do školy. Jazyková bariéra by nemusela být velký problém. „Učí se hrozně rychle, každý den umí nová slovíčka,“ chválí děti iniciátorka pomoci Lucie Zelená. Právě ona stojí také za firemní školkou pro ukrajinské děti, jejich matkám pak pomáhá na úřadech.

Kde nabídnou uprchlíkům střechu nad hlavou?

- stovky míst má k dispozici hejtmanství

- desítky lidí dokáží ubytovat města

- volné kapacity nabízí i soukromníci, firmy nebo neziskové organizace

V Telči se podařilo několik desítek uprchlíků umístit na Univerzitní centrum Masarykovy univerzity. Všichni jsou zaregistrovaní, mají zdravotní pojištění a víza, se kterými mohou v Česku pracovat. „Aktuálně vyřizujeme registraci na Úřadu práce, zaměstnání maminek a školní docházku jejich dětí,“ řekl starosta Vladimír Brtník. Další uprchlíci jsou ubytováni u soukromých osob i firem ve městě a v okolí.

Poněkud dramatičtější situace je v Havlíčkově Brodě. Aby tam radnice měla kde ubytovat uprchlíky, chce uvolnit ubytovnu Kotlina. Lidé, kteří tam bydlí, nyní neví, kam jít. Ve dvou případech přitom jde o rodinu s dětmi.„Nemáme na drahý nájem, půjčku na byt nám nikdo nedá. Musela bych jít s dítětem nejspíš do azylového domu. Ale tam nemůžeme žít jako rodina,“ povzdychla si jedna z maminek Veronika Seidlová. Pro Ukrajince si pak firma Schlieger na rok pronajala Hotel Slunce, zatím je tam čtyřicet lidí.

Stovky lidí denně. Povolení k pobytu na Vysočině mají již tisíce urpchlíků

Téměř stovce uprchlíků pak našla ubytování radnice v Třebíči. „Některé děti uprchlíků už nastoupily do našich základních i mateřských škol,“ informoval starosta Pavel Pacal a tím, že město má aktuálně k dispozici sedm volných bytů pro celkem třicet uprchlíků. Dalších dvacet bytů je určených pro jednorázové přespání, než se najde vhodnější ubytování. Na Novoměstsku se pak o rodinu Tamary Boichuk postarala nemocnice, kde žena uklízí.

Kraj Vysočina pak podle náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hany Hajnové dokáže okamžitě a poměrně komfortně ubytovat stovky osob. Jak dodala, další kapacity mají neziskové organizace nebo soukromníci. Informovala o tom u příležitosti otevření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v minulém týdnu. Mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová však opakovaně zdůraznila, že situace se stále mění.