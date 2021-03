Je to pokus, jak jejich rozhodnutí zvrátit, říká starosta Rudíkova Zdeněk Souček. Společně s dalšími obcemi regionu podal žalobu na ministerstvo průmyslu a obchodu a také na Správu úložišť radioaktivních odpadů, které ve věci zastupují vládu. Kvůli snížení počtu vytipovaných lokalit na možné budoucí úložiště radioaktivního odpadu ze sedmi na čtyři.

Místa, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

* Hrádek – Jihlavsko

* Horka – Třebíčsko

* Janoch – Temelín

* Březový potok – Pošumaví

Právě správa úložišť měla podle Součka a dalších představitelů obcí získávat data o lokalitách nezákonně. „V podstatě napadáme to, že byla použitá data z průzkumných území, které byly stanovené v rozporu se zákonem. Máme na to rozsudek Městského soudu v Praze,“ informoval starosta. Krok soudní cestou schvalují i obyvatelé regionu. „Úložiště tady v žádném případě nechci. Obce mají moji plnou podporu a jsem ráda, že se obrátili na soud," komentovala jedna z místních Jana Němcová.

Rozhodnutí vlády napadly obce na poslední chvíli. „Končila totiž lhůta, kdy by soud mohl přihlédnout k rozsudku Městského soudu v Praze. Toto rozhodnutí máme z vysočinských lokalit pouze my, lokalita Hrádek jej nemá. Využili jsme možnost, kdy se o něj můžeme právně opřít. Referenda nám ukázala, že máme využívat všechny možnosti, které nám umožňují proti rozhodnutí bojovat,“ argumentoval Souček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím čeká, až bude mít text obžaloby k dispozici. „K situaci se tak není možné vyjádřit a nebude to možné ani během soudního řízení, aby nedošlo k ovlivnění jeho průběhu,“ sdělil David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu. Stejný postoj zastává i Správa úložišť radioaktivních odpadů. „Žaloba nebyla dosud doručená, nebudeme se tedy k záležitosti vyjadřovat,“ uvedla mluvčí správy Martina Bílá.

Hrádek žalobu nezvažuje

Druhá ze zvažovaných lokalit na Vysočině Hrádek se rozhodla jít jinou cestou. „Chceme udělat propagaci Hrádku, aby se sem lidé přijeli podívat, jak to tu máme hezké. Spíš to ohnout a změnit i rétoriku. Otázkou zůstává, zda nám to situace umožní. Momentálně vyčkáváme,“ sdělil starosta Dolní Cerekve, která do lokality Hrádek patří, Zdeněk Dvořák.

Nově se do otázky hlubinného úložiště hodlá zapojit i kraj Vysočina. „Náměstkyně Hana Hajnová začala být v této problematice aktivní. I zde ale čekáme, až se budeme moci osobně potkat v nějakém větším množství lidí,“ potvrdil Dvořák.

Právě náměstkyně Hajnová chce vytvořit platformu, kde by si nejen obce mohly předávat informace a domlouvat se na společném postupu. „Jako zásadní vidím schopnost definovat společné zájmy všech dotčených obcí a poté hledat cesty, jak jich dosáhnout. Projednání otázky úložiště na nejbližším jednání krajského zastupitelstva proto v tuto chvíli nepředpokládám,“ doplnila Hajnová.