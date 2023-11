Kraj Vysočina se s pomocí umělé inteligence pokusí najít nadané žáky základních škol. Moderní technologii využije k tomu, aby vytipoval děti šikovné na fyziku a techniku.

Umělá inteligence pomůže školám najít žáky nadané na fyziku a techniku. Ilustrační foto: | Foto: Deník/Libor Plíhal

Nadané děti nově pomůže najít diagnostický systém Invenio, kterému by neměl uniknout žádný z testovaných nadaných žáků. Momentálně totiž záleží na rodičích, jestli své dítě přivedou na odborné vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Kraj se tak domnívá, že mu unikají desítky tisíc nadaných dětí.

Umělá inteligence tak najde nadané žáky přímo na základních školách, které se do projektu zapojí. „Školy téměř nevyužívají nástroje, které by umožnily systematické odhalování nadaných dětí. Největší problém nastává u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo u dětí s handicapy, jejichž nadání se nedaří podchytit. Nový komplexní systém by měl statistiky vylepšit,“ komentoval radní kraje pro oblast školství Jan Břížďala.

Systém vytipuje žáky prvního stupně nadané na fyziku a techniku a vytvoří pro školy i rodiče plán individuálního rozvoje dítěte. „Samotné testování probíhá formou hry, která dětí baví. Budou ji absolvovat ve skupinách v počítačových učebnách na školách,“ doplnil Břížďala.

Kraj použije umělou inteligenci ve školách na Vysočině od března 2025 do prosince 2028. Výsledky využijí pedagogicko-psychologické poradny, které s nimi budou dále pracovat. Na projekt půjdou peníze z evropského Operačního programu Jan Amos Komenský a kraj přidá částku 190 tisíc korun. Do budoucna kraj zvažuje i testování pohybového nadání dětí.

