Doprava, doleva nebo rovně. A to v každém ze všech čtyř směrů. Tak budou jezdit trolejbusy křižovatkou u Cityparku, která je nejrušnější v Jihlavě i na Vysočině.

Křižovatka v Jihlavě bude unikátní. | Video: Deník/Martin Singr

Změna bude souviset s jihozápadní trolejbusovou tangentou, kterou jihlavský dopravní podnik právě připravuje. „Nově se bude jezdit po Hradební rovně, od Cityparku ke Zverimexu a zároveň na křižovatce bude smět ze všech směrů na všechny odbočit,“ popsal šéf Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner a předeslal, že bude třeba změnit také ovládání výhybek.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Křižovatku chystá projektant Jakub Kern, který Deníku krátce jihlavský unikát okomentoval. „Myslím, že v republice není tak velká křižovatka, která by měla tolik směrů pro trolejbusovou dopravu. Bude tam dvanáct směrů, to není v republice a možná ani ve světě, což však nemám podložené,“ sdělil.

Půjde o složité technické řešení. „Ve vzduchu bude viset šestnáct křížení a šestnáct výhybek, to je na tak malém prostoru unikátní, kříže budou mít atypickou konstrukci,“ předeslal projektant. Podle jeho informací je jen v Opavě podobná křižovatka, ta má ale jedenáct směrů. Jihlavská bude mít o jeden více. Cenu odhadl mezi dvanácti až patnácti miliony korun.

Samotná realizace nebude snadná. U Cityparku se totiž kříží Hradební ulice, která je vůbec nejvytíženější v kraji, a Znojemská, tam není provoz o moc menší. „Bude snaha práce dělat o víkendových výlukách, ale tipuji, že to bude práce na týden až dva, kdyby tam mohla být kompletní uzavírka. To ale v tomto případě nebude možné, takže to bude trvat déle,“ odhadl projektant.

Bude také potřeba vztyčit nové trakční stožáry. Do silnice, ať už v Hradební nebo Znojemké ulici, by ale dělníci zasahovat neměli.

Otázkou je ale budoucnost Znojemského mostu, který je za křižovatkou směrem na Třebíč. Ten je ve špatném technickém stavu, jeho opravu hejtmanství zatím plánuje na začátek příštího roku.