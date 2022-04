Jde o unikát, na Jihlavsku jsou totiž průměrně dvě procenta uprchlíků a více než deset procent není v žádné další obci. „Nešlo o aktivitu obce, byla to aktivita lidí, jejich srdce jsou velmi otevřená. Uprchlíky zkontaktovali a hned od prvních dnů války je ubytovali,“ popsal starosta.

Postupně se do malé obce se sto dvaatřiceti obyvateli dostalo patnáct běženců. Deset z nich je z Charkova, pět z Oděsy. Obec se však snaží v celé věci pomáhat, velkým problémem je jazyková bariéra. „Starostovi se informace, které byly potřeba, sháněly snadněji. Získal jsem třeba materiály v ukrajinštině, to pomohlo. Oni tu byly třeba už deset dní a pořád nevěděli, co a jak mají řešit,“ zmínil konkrétní příklad starosta.

Dále také zařídil lepší internetové připojení. To bylo potřeba, protože jedna žena přes internet nadále pracuje na Ukrajině, děti mají naopak online výuku ze své domoviny.

Poskytnout pomoc je pak připravená i nedaleká Telč. „Iniciativa se jmenuje Telč pomáhá Ukrajině, ale je to pro Telč a okolí. Říkáme obcím v okolí, kdybyste něco potřebovali, dejte vědět. Třeba oblečení máme teď dost, v Univerzitním centru je roztříděné a může tam kdykoliv přijít,“ potvrdil starosta města Vladimír Brtník.