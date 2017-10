Unikátní online reportáž: Politici z Vysočiny jeli Deník-Busem

Zástupci politických stran, které mají největší šanci dostat se za Vysočinu do sněmovny, slíbili starostovi Brzkova změny v horním zákoně i zapojení obcí do rozhodování o těžbě. Ten jim naopak slíbil, že jim to bude připomínat. Do Brzkova nedorazil pouze Jiří Běhounek (ČSSD), který musel předčasně autobus opustit kvůli jiným povinostem.