Tygr Šerchán z Knihy džunglí stojí před velkými puzzle a v ruce drží jeden dílek. Zdá se být bezradný.

Kdy se zoo otevřou?



Až bude zoologická zahrada otevřená, mohou si návštěvníci vylosovat, podepsat a umístit dílek i sami. Mohlo by to být už od čtvrtka. „Stále nevíme a čekáme na oficiální vyjádření. PES zoologické zahrady vůbec nezohledňuje,“ říká Kubičková s tím, že by rádi otevřeli co nejdříve a se sníženou kapacitou počítají. „Nemáme stanovenou horní kapacitu, ale v létě k nám chodí i pět a půl tisíce návštěvníků, což je zhruba naše maximum. Pětadvacet procent by tedy bylo nějakých tisíc pět set osob. Budeme také dodržovat více než patnáct metrů čtverečních na osobu,“ jmenuje vládní nařízení.

„Já jsem milovník puzzle. Jediné jsem dostal kdysi na Vánoce a po dvou týdnech jsem je vyřízený hodil do kotle,“ komentuje herec Horáckého divadla Jihlava František Mitáš pod maskou. „Aha, to jsou fousy. Počkej, počkej,“ blíží se správnému umístění a vzápětí dá svůj dílek do skládačky.

Následuje ho ředitel ZOO Jihlava Jan Vašák. „Já mám svůj dílek s logem, abych to našel,“ usměje se. Další dílky už může přidat kdokoliv z veřejnosti. Jako první se hlásí opět herec divadla. „Rád bych si ještě jeden koupil, to by mě potěšilo,“ přeje si. „Každý, kdo v sobě má kousek tygra, by měl alespoň kouskem tygrům takto pomoci,“ myslí si totiž.

Novinku vzápětí popisuje vedoucí marketingového oddělení v jihlavské zoologické zahradě Simona Kubičková. „Adopce tygra stojí dvacet tisíc korun a je nám jasné, že ne každý si může tak velkou částku dovolit,“ vysvětluje s tím, že proto si nyní veřejnost může za dvě stovky koupit jeden dílek puzzle, který pracovníci zoo vylosují, podepíší a umístí. Na závěr pak pošlou dárci fotku a také magnetku.

Tygrem ale adoptivní puzzle nekončí. Už nyní je v plánu udělat další skládačky, na kterých bude žirafa, hyena, gibon, hrošík nebo irbis. „V podstatě to budou všechna zvířata, jejichž adopce je ve vyšších částkách,“ dodala Kubičková. Po umístění všek dílků pak obraz vždy zůstane v blízkosti expozice daného zvířete.

Pošlete plameňáka na brusle do Kanady

Jihlavská zoologická zahrada vedle adopčních puzzle spouští na začátku adventu ještě další kampaň. Pošli zvíře na dovolenou spočívá v koupi poukazu a to za jednu, tři nebo pět stovek. „Pošleme zvířátka na virtuální dovolenou - plameňáci jezdí na brusle do Kanady, medvěd se jede do Holandska podívat na květiny.“ jmenuje Kubičková dva příklady. Zvířátko pak dárci pošle pohled, kde píše, jak se má.

Ke slovu se opět dostává i unikátní dárek, který dostal v pondělí před polednem i Šerchán. „Nekupuj zajíce v pytli, kup irbise v krabici,“ usmívá se Simona Kubičková při předání dárku. Herec na to reaguje s nadsázkou míněnou otázkou: „Fakt tam je? Otevřu a vyskočí?“

Přestože mu to dívka odsouhlasila, následně pro Deník vysvětlí, že jde o dárkovou krabici, která se do nabídky e-shopu Zoo Jihlava dostala loni před Vánoci. Letos je ale trochu jiná. „Irbis v krabici vždy obsahuje kalendář, bambusový hrnek a mapku zoologické zahrady. Ostatní suvenýry jsou náhodné. Nikdy nevíte, co dostanete, je to takové překvapení,“ zve zájemce k návštěvě e-shopu.

Šerchán je prostě bourák

František Mitáš tygry prostě miluje. „Tygra mám i na tapetě na displeji telefonu. Moc se mi líbí. Sice máme ve znaku lva jako královské zvíře, ale přeci jenom - tygr je větší,“ rozesměje se. Podle něj je Šerchán bourák, jeho ztvárnění v divadelní hře zřejmě nemohl dostat vhodnější herec. Mimochodem, co František Mitáš dělá v současné době, kdy jsou divadla zavřená? „Chodím po zoologických a fotím se v kostýmu tygra,“ opět se dá do smíchu.