Vše začíná ve skladu látek a pomocného materiálu, kde je nespočet rolí metráží, nitě, zapínání. Zkrátka vše, co je potřeba k výrobě plavek a sportovního oblečení. Následně je potřeba každou látku rozbalit a nechat odležet, protože jde o elastický materiál. Následuje vrstvení a řezání látek, speciální stroj řeže roli na ramínka plavek, dva lisy na transferový tisk se postarají o to, aby na oblečení byla loga či inprinty se složením a pracími symboly.

Zajímavé je řezání látek, které se musí dělat v drátěných rukavicích. „Jsou velké, těžké, člověk v nich nemá takový cit, ale je to Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci (BOZP),“ krčí rameny Eliška Kišová.

V druhém patře je bývalá balírna a sklad hotových výrobků, aktuálně jde o nevyužívané prostory. „Pracovaly tu tisíce zaměstnanců, ale jak se firma zmenšovala, tak to přestalo dávat smysl,“ popisuje majitelka značky a pokračuje: „Byli tu tři jednatelé, každý měl svou kancelář. Tu já ani nemám, pobíhám po firmě, potřebuji být v kontaktu s lidmi a zjišťovat, jestli je všechno v pořádku.“

Za dalšími dveřmi je pak samotná výroba, šicí stroje jedou naplno. „Jeden produkt dělá několik strojů, tady jsou všechny operace, které na něm probíhají,“ ukazuje Eliška Kišová na papír, vedle pak jsou bedny s polotovary a ty se posouvají podle toho, jaký stroj je právě na řadě. Na první pohled vypadá papír nesrozumitelně. „Proto je tu paní mistrová, ona tomu rozumí. Vezme si produkt do ruky a přesně ví, co se musí v jaké fázi udělat, aby vznikly plavky,“ usmívá se šéfka.

Zdroj: Deník/Martin Singr

A na závěr produkty dostanou etikety, zabalí se do sáčku, které někdy dodá klient, jindy je sežene Modeta, a zboží může jít do obchodů. „Zrovna tady jsou plavky Axis pro Sportisimo,“ dodává Eliška Kišová.

Ve vedlejší místnosti pak jsou stroje, které jsou využívány méně často, jen na specifické postupy, ale všechny jsou funkční a připravené do provozu. Kromě jednoho, který právě technik Luděk opravuje. „On se nad vším rozčiluje a brblá, ale vše vždy seřídí nebo opraví,“ popisuje se smíchem Eliška Kišová svého kolegu. „No, tady to bude dobrý teď,“ odpovídá technik ironicky, zatímco se dívá do rozebraného stroje a dává jí tím zapravdu.

Na závěr se pak dostáváme tam, kde je samotný prvopočátek, do modelárny. „Dámy tu navrhují a šijí prototypy, jak by produkt měl finálně vypadat. Máme tu vlastní výrobky i zakázky našich klientů, šijeme vše od plavek, sportovního oblečení až po volnočasovou módu,“ říká Eliška Kišová a ukazuje vystavené oblečení. „Tohle je materiál z mořských řas, který jsme dělali pro Rossmann, to hydratuje pokožku, když to nosíte. To my ženy máme rády,“ usmívá se u jednoho trička.

Spolupráce s klienty je přitom různá. „Někdo si řekne, co by chtěl, popíše svou představu, někdy má obrázek a nebo si v zahraničí koupí oblečení a takové chce vyrobit. My nesmíme nic kopírovat, ale z toho střihu vycházíme a uděláme nějaké změny. Klienti sem jezdí, říkají, co se jim líbí, co by ještě chtěli upravit, a pak to jde na ušití vzorků,“ popisuje spolupráci ředitelka Modety. Šijí třeba i pro malou lokální značku z Českých Budějovic, která má nově butik v centru Milána.

Zajímavá je práce týkající se konstrukce střihů a technologické přípravy. Vše se přenáší z reality do počítače a každý střih musí perfektně sedět. „Já jsem si myslela, že se vezme tričko, na každé straně se o centimetr zvětší a máte větší velikost. A ono to tak vůbec není, doteď pořádně nevím, jak to Renatka dělá,“ nebojí se majitelka přiznat mírné tápání. „Je to podle materiálů a jak si to zákazník přeje. Obvody jsou po pěti nebo po čtyřech centimetrech, je to různé,“ doplňuje její kolegyně.

Majitelé Modety aktuálně investujemí do kompletní digitalizace podniku, rádi by pokračovali v modernizaci výroby, čímž bude například pořízení katru na střihárnu. Ten si automaticky převede informace v počítači a rovnou si nařeže látku. „Ušetří to spoustu času a i když my klientům šetříme materiál, vše zpracováváme do poslední pídě, ten katr ušetří ještě dalších třicet procent, ten je přesný na setiny milimetru,“ uzavírá Eliška Kišová.

Návratu Modety na výsluní, zdá se, nic nebrání.