Upozaděným tématům se chce věnovat Vít Zeman

Jihlava – Dosavadního předsedu jihlavské TOP 09 Kryštofa Kothbauera vystřídal Vít Zeman, přes dvacet let pracující jako plánovač územního a strategického rozvoje měst a obcí.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„V Jihlavě je už několik let evergreenem politiků téma zimního stadionu, sporu o vodovody nebo o podobu náměstí. Z agendy města ale jako by vypadla sociální politika, důraz na bezpečnost ve městě a podpora vzdělávání,“ řekl nový předseda Vít Zeman ke směru, kterým se chce v komunální politice vydat.

Nekonečným jihlavským kauzám typu zimní stadion se v komunální politice nemůže, ani nechce vyhnout, varuje ale před upozaděním témat, která jsou pro dlouhodobou budoucnost Jihlavy daleko podstatnější.



Jeho profesní zaměření přináší důraznější akcent v problematice územního plánování a rozvoje města, velkou pozornost chce ale také věnovat sociální oblasti a bezpečnosti ve městě. Do jihlavské TOP 09 chce Zeman přivést více odborníků a známých osobností. Rovněž kandidátku do komunálních voleb má v plánu skládat z veřejně aktivních lidí nikoliv nutně pouze z členů strany TOP 09.



Pětačtyřicetiletý Zeman, který je dlouholetým členem jihlavské TOP 09, působí jako expertní poradce územního rozvoje města Humpolce.



V nadcházejících volbách jihlavská TOP 09 počítá i se stávajícími jihlavskými zastupiteli, nestraníky Markem Hovorkou a Romanem Peschoutem. „Vít Zeman představuje novou dynamiku v jihlavské komunální politice TOP 09. Má jasnou vizi, jak by Jihlava mohla za několik let vypadat a kam by se mohla posunout. Zároveň se rodí i nová strategie, jak oslovit voliče“ uvedl zastupitel za TOP 09 Roman Peschout.