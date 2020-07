Letní prázdniny se pomalu blíží do své poloviny a na úrazových ambulancích v nemocnicích na Vysočině opět zaznamenávají větší nárůst pacientů.

Ilustrační foto | Foto: Z archivu Deníku

Dospělí a děti teď do nemocnic nejčastěji míří po tom, co skákali na trampolíně, jeli na kole či na bruslích nebo pracovali na zahrádce. „U dětí jsou nejčastějším úrazem z trampolín. To je poslední roky takový evergreen,“ potvrdila mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.