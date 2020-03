Klíčovou roli bude hrát případná dotace, která může být až čtvrt milionu. Je ale nutné pořídit takzvaný wallbox určený k dobíjení vozu. Ten přitom není nezbytný. „V minulosti jsme měli elektromobily zapůjčené a nabíjeli jsme je z klasických zásuvek,“ poznamenal náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla (ANO).

Zatím je předčasné říct, jaký model by mohli úředníci používat, ve výběrovém řízení však bude kladen důraz na vysoký dojezd a také na to, aby se do auta pohodlně vešly čtyři osoby. Na zakoupení auta je v rozpočtu vyhrazen milion korun. Cena vozu odpovídajícího požadavkům hejtmanství je aktuálně kolem milionu dvě stě tisíc.

Kraj Vysočina aktuálně vlastní jedno elektrokolo. O zápůjčce elektromobilu Hyundai Kona se mělo jednat loni na jaře, ale z toho nakonec sešlo. „Potenciální půjčitel nebyl ochoten akceptovat nesmírnou administrativu,“ okomentoval tehdy situaci ředitel Krajského úřadu Zdeněk Kadlec.