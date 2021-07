O posádce složené z členů radnice informoval ve čtvrtek dopoledne starosta Telče Vladimír Brtník. „Včera jsem přihlásil posádku lodě Telčští draci, což jsou telčští zastupitelé a zastupitelky, doplníme je z řad úředníků a úřednic radnice. Ale ten bubeník, to je tedy oříšek,“ nechtěl nejprve prozradit více. „Nemůžu ani naznačovat,“ odpověděl na otázku týkající se jména.

Nakonec se ale nechal přemluvit. „Domlouváme se s Milošem Vystrčilem, jestli by to nevzal. On mi dovolil, abych jeho jméno napsal s pěti otazníky,“ usmál se starosta. Počítá s tím, že by případně mohl bubnovat i on sám. „Jestli to budu já, tak si to najdu na youtube, zjistím si tempo a já jsem trošku muzikant, tak si myslím, že to nacvičím. Jen oni aby to pak zvládli upádlovat,“ plánuje.

Šéf Senátu se k nabídce zatím staví rezervovaně. Přiznává, že si na pozici bubeníka příliš netroufá. „Člověk by neměl dělat věci tak, že si to ani nezkusí a řekne, že to zvládne,“ řekl Deníku. „Ale pokud ostatním nezáleží na tom, jestli dojedou do cíle nebo ne, tak jim to klidně odbubnuji. Ale dopadne to tak, že budeme mít co dělat, abychom vůbec do toho cíle dojeli,“ dodal.

V případě lodě z radnice ale půjde v první řadě o zábavu. „V našem případě to bude legrační. My dopoledne nemáme čas na trénink, jedeme vlakem do Slavonic,“ začal popisovat program Vladimír Brtník a pokračoval: „Přijedeme na tři čtvrtě na jednu a náš jediný trénink bude cestou na start.“ Jakýkoliv neúspěch pak plánuje posádka svést právě ne bubeníka. „Buď bude bubnovat moc pomalu nebo moc rychle,“ uzavřel starosta s úsměvem.

Unikátní závod dračích lodí v historickém centru města pořádá Místní akční skupiny Telčsko, její manažerka Magda Pojerová počítá s účastí kolem dvaceti posádek, zatím je jich přihlášených osm. O tom, že je bubeník důležitý nepochybuje ani ona. „V bubeníkovi je hodně síly, je určitě důležitý,“ potvrdila. Jedná se přitom o novinku, dříve si posádky mohli vypůjčit bubeníka od spolupořadatelů.