Jaroslav Malý se houbaření intenzivně věnuje přes dvacet let. V mládí vyrůstal na Havlíčkobrodsku, nyní žije v Bechyni v Jihočeském kraji. Na Vysočinu se však díky houbám pravidelně vrací. „Nejčastěji se zajedu podívat do lesů v okolí Pacova. Každé místo má své specifické kouzlo i houby,“ prozradil náruživý houbař.

Letošní úroda se mu však nelíbí. „Konec zimy byl u nás velmi suchý. Kvůli tomu na některých místech jarní houby vůbec nerostou. Týká se to hlavně smržů nebo kačenky české. Je jich málo. Vláha prostě chybí. Nepamatuji si tak špatné jaro, jako je to letošní,“ postěžoval si Malý.

Na houby už kvůli vysokému věku nemůže chodit mykolog Oldřich Pojezný z Nového Města na Moravě ze Žďárska. Ze svých zkušeností přesto ví, že letošní podmínky to houbařům neulehčují. „Je to slabé kvůli tomu, jak málo prší. Třiadvacet let se také věnuji hydrometeorologii. Je to mizerné. Máme málo vody. Ani studený vítr houbám příliš nesvědčí,“ popsal situaci pětaosmdesátiletý odborník na houby.

Přesto si Pojezný zachovává optimismus. „Myslím, že v nejbližší době začnou zase víc růst. Týká se to hlavně smržů. U nich je zajímavé, že kde byli jeden rok, nejsou ten druhý. A obráceně. Růst by také měly brzy začít podtrnky. Ty lidé najdou většinou pod stromy jako jabloň či švestka,“ dal svůj tip mykolog a upozornil, že si lidé musí dávat pozor na jedovaté houby. „Je nebezpečné sbírat podtrnky od června. Tehdy vyrůstá velmi podobná verze, která dokáže člověka otrávit,“ dodal mykolog Pojezný.

O víkendu má v plánu zkusit svou štěstěnu Kateřina Pauzarová z Jihlavska. „Houby sbírám ráda. Chystám se teď v sobotu vyrazit na Vysoký kámen a jsem zvědavá, co objevím. Dost možná najdu víc odpadků, protože jsem to spojila s úklidem lesa,“ předeslala. Najít ideální místo na úlovek do košíku je podle ní v současnosti obtížné. „Hodně je toho vykáceného. Takhle se ztenčily i lesy, které jsem znala odmala. Jedním z dobrých míst zůstává Špičák,“ doporučila jedno z míst Pauzarová.

