Loucké zastupitelstvo před pár dny schválilo zvýšení ceny vstupného na koupališti. To bylo do loňského léta na Jihlavsku nejnižší.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Dospělí ještě loni platili padesát korun za celodenní vstup, od letoška to bude o dvacet korun více, děti zaplatí polovinu. To jsou stejné ceny jako na přírodním koupališti Malvíny v Třešti. V jihlavském vodním ráji se platí ještě více, tam je to sto dvacet korun pro dospělé a sedmdesát pro děti.