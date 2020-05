To bylo jasné už od jejich narození v březnu 2018 a nyní nadešel čas, aby první z nich opustila Vysočinu. Novým domovem pro Mau se stalo Zoo Krefeld v Německu.

Odchyt i následný transport dvouleté tygřice sumaterské zkomplikovala současná situace, proběhl ale zcela bez problémů. „Mau jsme nalákali do naší přepravní bedny. Poté jsme ji na dvoře v zázemí zoo přehnali do přepravního boxu krefeldské zoo. Ten nám zanechal německý dopravce před branou zoo a my mu ji už s tygrem naložili do auta,“ popsal ředitel zoologické zahrady Jan Vašák.

Tygrů sumaterských, kteří jsou nejmenšími žijícími poddruhy tygra, žije ve volné přírodě na ostrově Sumatra už jen zhruba čtyři sta. „Přibližně stejně velká populace tygrů sumaterských je i ve světových zoologických zahradách. Přitom ještě v sedmdesátých letech minulého století čítala populace těchto tygrů jen ve volné přírodě více než 1000 jedinců,“ dodal mluvčí ZOO Jihlava Martin Maláč.