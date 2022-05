Druhý den se ale mladý archeolog na místo vrátil. Dělníci už se tam chystali výkop zahrnout, on je ještě požádal o pět minut času a vlezl dolů. Tam našel spoustu dalších cenných artefaktů, včetně kovadliny. „Kolegové říkali, že jsem se zbláznil, že se to na mě sesype. Já jim odpověděl, aby mi na hrob napsali, že jsem zemřel šťastný,“ směje se Filip Kochan dnes.

Nijak se netají tím, že vše našel v odpadní jímce. Všechny artefakty tam zřejmě skončily v roce 1300, kdy Václav II. udělal velkou měnovou reformu. „Mincovny českého království se přestěhovaly do Kutné Hory a začal se razit pražský groš. V té době se proto ruší královská mincovna v Jihlavě,“ připomíná Kochan dějiny. Šest a půl kilogramu těžkou kovadlinu i další předměty tehdy byly vhozením do fekální jímky považovány za zlikvidované.

Nyní lze s jistotou určit, jaký typ brakteátu v Jihlavské královské mincovně razili, to se dosud přesně nevědělo. Nálezem je doslova nadšen náměstek primátorky a znalec historie Martin Laštovička. „Tento archeologický nález má obrovský význam pro naše tvrzení, že Jihlava byla pokladnice českých králů. V letech 1230 až 1300 patřila k nejvýznamnějším městům v Českém království a možná i ve Svaté říši římské. To je úžasná věc, můžeme na to být právem hrdí,“ prohlašuje.

Inventář královské mincovny z konce třináctého století, který archeologové z jihlavské pobočky ústavu Archaia Brno našli, je tvořen brakteátovým razidlem opatřeným trnem ve spodní části a olověnou kovadlinou ve tvaru komolého kužele s otvorem pro zasazení trnu razidla. Dále archeologové našli dvojdílné keramické formy na odlévání razidel v podobě trubiček a spodních dílů s reliéfním vyobrazením mytologického zvířete – draka s mečem. „Podle numismatické typologie Františka Cacha se jedná o střední brakteát ražený králem Václavem II,“ dodává Kochan.

Na existenci mincovny poukazují fragmenty forem na odlévání stříbrných prutů a části pozitivního modelu na výrobu těchto forem. „Tyto pruty byly polotovary v procesu výroby mince. Kladivem se vyklepávaly na plech o tloušťce stanovené druhem mince, jež z nich měla být ražena,“ popisuje Kochan. Našla se i část středověké zahloubené pece. Její původní využití bude předmětem dalšího výzkumu.

Není ale historicky doloženo, že by v místě byl ve středověku honosný dům, který by odpovídal představám o královské mincovně. „Zdá se mi ale nelogické, aby mincovna byla vzdálená od místa nálezu. Proč by se tahali s šesti a půl kilogramovou kovadlinou a dalšími věcmi přes půl města, aby to hodili zrovna do této jímky,“ ptá se Kochan, podle kterého bylo ve městě více provozů a jedna mincovna byla zrovna na místě objevu.

Další možnosti jsou, že tam byla zlatnická nebo penězokazecká dílna. Druhá z variant se ale v té době a ve městě zdá Martinu Laštovičkovi velice nepravděpodobná. Ani vybavení tomu prý nenapovídá „To bych si dovedl představit třeba na Roštejně,“ míní.

Jímky, kde byly jmenované poklady nalezené, již zasypali hlínou. V památkově chráněném objektu Masarykovo náměstí 21 i nadále pokračují stavební práce. „Aktuálně jsou stavaři zaměřeni na střechu a krov, který se bude finálně měnit od poloviny května,“ uvedla Aneta Hrdličková z magistrátu. Řidiči tak od šestnáctého do třicátého května opět neprojedou Brněnskou ulicí. Od podzimu příštího roku se dům stane centrem kultury a vzdělání.

