Druhý den největší letošní uzavírky byl podle radnice jiný a klidnější. „Největší zdržení bylo odpoledne na Romana Havelky a Pražské do centra, deset až patnáct minut, a na Fritzově k autobusovému nádraží, tam to bylo pět až deset minut,“ informoval mluvčí Radovan Daněk.

Do pěti minut se pak řidiči zdrželi ve stejné lokalitě, na Polenské a Havlíčkově ulici. Kolony byly i na Okružní směrem k Tescu a na Žižkově u hřbitova v obou směrech. Magistrát však zdůraznil, že k žádnému kolapsu dopravy nedošlo. Situace byla nejhorší kolem třetí hodiny odpoledne, po čtvrté se situace už uklidnila.

Policie dopadla muže, který s nožem přepadl provozovnu v Třešti

Zpoždění opět hlásila i jihlavská MHD, ve středu se to týkalo zejména autobusů z Královského vršku do centra a linky E. Ostatní spoje byly opožděné maximálně do pěti minut.

V úterý byla přitom situace podstatně horší, byly zpožděné především expresní autobusové linky a trolejbusy B a C. „Za dlouhá zpoždění v časech přepravní špičky dopravní podnik nemůže a neumí je ovlivnit,“ pokrčil rameny šéf dopravního podniku Radim Rovner.

Vymění zastaralou technologii: Jihlavský tunel dostane nové LED osvětlení

Průjezd Jihlavou je přitom v městských autobusech a trolejbusech pořád rychlejší než vlastním autem. „Zpožděná MHD totiž využívá preferenci jako zelenou na světelných křižovatkách nebo bus pruhy a současně projíždí uzavírkami a centrem města a alespoň zde nemusí stát v kolonách aut,“ vysvětlil.

Magistrát doporučuje využívat ke kratším cestám chůzi, kolo nebo MHD. V případě hromadné dopravy lze sledovat zpoždění vozů online. Autem je nejlepší vyjet mimo špičku, ta ranní je mezi sedmou a osmou, odpolední od dvou do čtyř hodin. „Pokud je to možné, vyhněte se ulicím, které jsou vytížené objížďkami – Vrchlického, Jiráskova, Fritzova, Žižkova nebo Romana Havelky,“ uzavřel Daněk.