Kolona aut, která se táhla celou dlouhou Fritzovou ulicí až ke Kauflandu otrávila na začátku týdne mnoho řidičů. V zácpě stáli desítky minut. „Kdyby se otevřelo náměstí a Benešova ulice, zmizela by podstatná část kolon. A kdyby bylo průjezdné městské nádraží jako dříve, bylo by to ještě lepší,“ dožadoval se v komentáři na sociálních sítích Ondřej Pecháček. Město mu odpovědělo, že Benešova ulice je pěší zóna a výjezd z náměstí se u Cityparku ucpává už nyní, kdy tam jezdí jen řidiči ze spodní části centra města.

Magistrát řidičům radí, že nejkratší cesta nemusí být nejrychlejší, pro hledání trasy lze použít navigaci s aktuálními daty, například Waze. „Pro někoho také může být rychlejší cesta pěšky, na kole nebo linkou MHD, která uzavírkami projede. Pokud můžete, autem jeďte před dopravní špičkou nebo až po ní,“ doporučilo město na facebookovém profilu Doprava v Jihlavě, kde o uzavírkách informuje. Řidiči si tyto rady vzali k srdci a další den byly kolony menší.

Unikátní Černíč: Mají tam nejvíce uprchlíků na Jihlavsku

Magistrát však předpokládal, že po prvních třech dnech se situace zklidní. „Řidiči si najdou alternativní trasy a popřípadě změní dopravní chování, tedy přejdou do MHD, na kolo nebo půjdou pěšky,“ zhodnotil vedoucí dopravního odboru Lubomír Dohnal.

Zpoždění se navzdory pruhům pro autobusy a dalším opatřením nevyhnou ani vozy městské hromadné dopravy. „Některé autobusy mají až patnáct minut zpoždění, omlouváme se za to, ale nemáme možnost to jakkoli ovlivnit. Ty silnice je potřeba opravit,“ požádal cestující před týdnem o shovívavost šéf dopravního podniku Radim Rovner.

Práce na silnicích v Jihlavě

- práce na několika významných trasách působily začátkem týdne problémy.

- řidiči si postupně našli jiné trasy či nechali auta doma a doprava je opět plynulá.

- lidé se nyní obávají data 19. dubna, kdy se na téměř tři měsíce zavře Jihlavský tunel.

Kromě toho řídí semafory provoz v Pávovské a Sokolovské ulici, kde město buduje trolejové vedení a při tom mění i lampy veřejného osvětlení. Semafory jsou nově i v Brtnické ulici, kde se staví chodník. V městské části Červený Kříž pak dělníci budují kanalizaci. Uzavírek, které komplikují řidičům provoz, je přitom po celém městě daleko více. Pracuje se také snad na všech příjezdech do města.

Uzavírka Jihlavského tunelu

Jihlavané navíc s obavami sledují blížící se datum 19. dubna. Ten den totiž začne uzavírka Jihlavského tunelu, kterým denně projede deset tisíc aut. „Původně se měl opravovat tři měsíce, podle posledního návrhu by to ale mělo být do dvacátého devátého června s tím, že posledních deset dnů bude jakási rezerva,“ upřesnil již dříve jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal. Nákladní auta budou na objízdnou trasu najíždět už v Humpolci a Velkém Meziříčí, osobní pojedou přes město.

Velký úklid v Jihlavě: řidiči si běhali pro odtahovaná auta, někteří pozdě

Veřejnost se obává kolabující dopravy, město se ale snaží komplikacím předcházet. „Objízdné trasy tunelu připravujeme již více než rok a souhlas k nim dává policie. Na situaci se připravujeme tedy už dlouhodobě, ale předpokládáme, že především v prvních dnech nastanou dopravní komplikace,“ přiznal Dohnal.

Magistrát však věří, že lidé dvouměsíční uzavírku tunelu zvládnou. Konec konců, před čtyřmi lety byl sedm měsíců zavřený Brněnský most, po kterém projede denně sedmnáct tisíc aut, a také to Jihlavané zvládli, aniž by doprava kolabovala byť jen jediný den.